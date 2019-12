'Boomer' is het Woord van het Jaar 2019

Van Dale heeft vandaag de winnaar bekend gemaakt van het 'Van Dale Woord van het Jaar 2019'. Met 41,8% van de stemmen is ‘boomer’ dit jaar de winnaar.

Een ‘boomer’ wordt omschreven als een persoon (meestal van een wat oudere leeftijd) met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen. Een synoniem volgens Van Dale is fossiel. Het woord is afgeleid van het Engelse woord babyboomer, die de de generatie beschrijft die tussen 1945 en 1965 zijn geboren. Vaak worden discussies die door jongeren als ouderwets worden beschouwd afgeserveerd met de kreet ‘ok, boomer’. Dit komt vaak terug bij discussies omtrent klimaatverandering.

Op de tweede plek stond het woord 'klimaatspijbelaar'. Een klimaatspijbelaar is een leerling die spijbelt van school om de politiek op de klimaatproblemen te attenderen. Op de derde plek stond de term 'klimaatdrammer'; een negatieve benaming voor iemand die hamert op de noodzaak van klimaatmaatregelen, wat in de ogen van critici gezien wordt als onnodig streng.

Uiteindelijk hebben dit jaar 17.500 mensen gestemd. Eerdere winnaars van het Van Dale Woord van het Jaar waren onder andere blokkeerfries, appongeluk, treitervlogger, selfie, ontvrienden en bokitoproof.



De 19 genomineerde woorden van 2019;

Bezorgschaamte

Boomer

Bruisregio

Diversiteitsverlof

Ecopopulisme

Foeigesprek

Klimaatspijbelaar

Klimaatdrammer

Levensloopstress

Luchtvluchteling

Nulrentoceen

Plunderpuber

Stalguerrilla

Stekkersubsidie

Toetertrouwstoet

Verthuizen

Vleeswroeging

Wiebelpensioen

Windterreur

Van Dale organiseerde in België een soortgelijke verkiezing. Daar is het Woord van het Jaar 2019 'winkelhieren'. Dit werkwoord staat voor kopen bij lokale winkels en bedrijven.