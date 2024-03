​Bizar: mensen geven meer virussen aan dieren dan andersom

Mensen geven dieren meer virussen dan andersom. Ze zeggen vaak dat je niet met je kat of hond in bed moet slapen, omdat het ziekteverwekkers zouden zijn. De darmbacteriën van je dier komen zo veel te dichtbij en je kunt ook nog huidaandoeningen en ontstekingen krijgen van Poekie of Fikkie bij je in bed: geen succes dus. Mensen die niet zo van dieren houden zeggen ook altijd ‘vieze beesten’. Duiven worden ‘pestverspreiders’ genoemd, om over ratten nog maar te zwijgen. Dieren komen er hygiënisch gezien misschien niet zo goed vanaf als wij mensen, maar wetenschappelijk onderzoek bewijst nu dat het eigenlijk de dieren zijn die uit onze buurt zouden moeten blijven: voor hun eigen veiligheid.

De mens als virusverspreider

Het is niet zo heel gek dat we dieren vaak de schuld geven voor het op ons overdragen van ziektes: Ebola en Corona hebben we allebei te wijten aan dieren. Nieuw onderzoek van University College London vertelt echter wat anders: de kans is groter dat een beest een virus van ons krijgt, dan andersom. Nu is het op zich niet zo gek dat we er altijd vanuit gaan dat dieren de ziektes overbrengen: dieren doen geen onderzoek naar hoezeer mensen juist virussen aan ze geven: zij hebben geen stem hierin. Bovendien zorgen zij volgens onze maatstaven minder goed voor zichzelf.

Maar we blijken dus helemaal niet zo lief voor onze dieren als we soms denken. Er werd tijdens het onderzoek gekeken naar 12 miljoen virale genoom-sequences en daaruit bleek dat we niet gewoon passief zo’n virus ontvangen. We zijn verspreiders: zowel van mens op mens als van mens op dier. Vooral van mens op dier gebeurt heel vaak: het zou tweemaal vaker gebeuren dat virussen van mensen naar dieren overspringen dan andersom. Virussen genieten overigens enorm van dat overspringen: ze worden er steeds sterker door, omdat ze meer verschillende soorten hebben kunnen ontdekken.