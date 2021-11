Bibliotheken breiden digitale informatiepunten uit

Nog meer bibliotheken in ons land gaan informatiepunten opzetten waar mensen terecht kunnen die over weinig digitale vaardigheden beschikken. Dat is hard nodig, want niet iedere consument kan overweg met digitale producten. En die worden steeds belangrijker, zeker nu iedere consument niet meer zonder DigiD en QR-code kan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt daarom extra geld uit voor de 'Informatiepunten Digitale Overheid' in de bibliotheken. Die informatiepunten zijn er al op veel plekken, maar worden nu verder uitgebreid. De hulp hier is en blijft gratis en is ook toegankelijk voor burgers die geen lid zijn van een bibliotheek.