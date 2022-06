Amerikaanse Apple Store medewerkers willen een vakbond

Bij ons zijn vakbonden een normaal verschijnsel, zeker in grote industrieën en bedrijfstakken zoals de productie, retail, zorg en onderwijs. In de VS ligt dat anders. Hoewel ook bij ons er vaak een (gezonde) spanning heerst tussen vakbonden en werkgevers, hebben grote Amerikaanse bedrijven van nature een hekel aan medewerkers die zich in een vakbond verenigen. Wie daar op het idee komt, kan zich doorgaans opmaken voor veel tegenwerking vanuit de directie en als het een beetje tegenzit, ontslag.

Apple en Amazon vechten tegen vakbond

De afgelopen periode kampen met name enkele grote techbedrijven met personeel ‘vakbondsperikelen’. Amazon was onlangs volop in het nieuws omdat steeds meer medewerkers zich willen verenigen. De ‘webwinkel’ ziet dat liever niet gebeuren. Hetzelfde geldt ook voor Apple. Als het effe kan, wordt de vorming van een vakbond ook daar volop tegengewerkt.

Toch lijkt het nu te gaan gebeuren. Dat wil zeggen, Apple Store medewerkers van een vestiging in Maryland hebben vorige week gestemd vóór de vorming van een vakbond. Dat zo’n stemming gehouden werd, was op zich al bijzonder te noemen. Het is bekend dat bedrijven als Apple haar personeel doorgaans ontmoedigt om zich te verenigen. Nog niet zo lang geleden werd een vakbondsstemming in Atlanta op het laatste moment afgeblazen vanwege tegenwerking en intimidatie van het personeel door Apple.

In Maryland is het dus wel gelukt. Daar werd de stemming georganiseerd door een groep medewerkers die zichzelf AppleCORE noemen (Coalition of Organised Retail Employees). De Doel van de ‘vakbond’ is het strijden voor meer rechten en inspraak als het gaat om salaris, werkuren en veiligheid. AppleCORE heeft zich bovendien aangesloten bij een grotere, gevestigde vakbond, de International Association of Machinists and Aerospace Workers.