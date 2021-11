Allergische reactie na dragen Samsung Galaxy Buds Pro?

Draadloze oortjes zijn populair. Elk smartphone merk heeft inmiddels wel een eigen versie. De geluidskwaliteit en functies van de meeste modellen worden steeds beter. Je kunt er behoorlijk rode oortjes van krijgen, en niet alleen door het volumeniveau, zo blijkt nu. De afgelopen weken zijn nogal wat klachten opgedoken over geïrriteerde oren door allergische reacties bij gebruikers van de Samsung Galaxy Buds Pro.

Nikkelallergie

Afgelopen vrijdag meldde een redacteur van Android Central dat de oortjes van Samsung bij hem medische problemen veroorzaakten. Wanneer hij de Galaxy Buds Pro in zijn oren deed kreeg hij kort daarna last van huidirritaties. Die werden uiteindelijk zo erg dat hij daarvoor naar een dokter moest. Met de voorgangers, de standaard Galaxy Buds, had hij daarvoor nergens last van. Een zoektocht op diverse fora, zoals Reddit en Samsung’s eigen supportpagina, wees uit dat de eerste meldingen van (huid)irritaties door Galaxy Buds Pro gebruikers al van voor de zomer dateerden.

Het heeft er dus alle schijn van dat in de Galaxy Buds Pro van Samsung materiaal verwerkt is dat huidirritatie kan veroorzaken. De contactpunten voor het opladen die aan de binnenzijde van de oortjes zitten, lijken de meest voor de hand liggende veroorzakers te zijn. Die zijn namelijk gemaakt van nikkel, een metaal waar ruim 10 procent van de mensen allergisch voor wanneer hun huid ermee in contact komt.