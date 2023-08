Airline houdt mensen te lang in vliegtuig: moet dik betalen

Heb je wel eens heel lang in een vliegtuig gezeten zonder dat de wielen van de grond waren? Enorm frustrerend en het kan vaak allemaal verschillende redenen hebben. Soms moet er nog ijs van de vleugels worden gehaald, moet er worden getankt of staat een vliegtuig simpelweg te veel wachten tot het een plekje in de rij voor de startbaan krijgt. American Airlines maakte het echter wel heel bont met het wachten: het krijgt er zelfs een boete voor van zo'n 4 miljoen euro.

Vastgehouden in het vliegtuig

De airline zou bij maar liefst 43 vluchten de mensen onnodig lang hebben laten zitten zonder dat ze ergens heen konden. Het is nog nooit voorgekomen dat zo'n hoge boete werd gegeven voor dit soort zaken. Het gaat ook wel om erg lange tijden: minimaal 3 uur (!). Het probleem dat daarbij vaak optreedt is dat mensen op een gegeven moment moeten eten, plassen, drinken, enzovoorts, maar het eten opraakt (of überhaupt niet beschikbaar is) en de wc zodanig overmatig wordt gebruikt dat het enorm vies wordt. Geen pretje dus, zeker als je opgesloten zit in een vliegtuig.

Een luchtvaartmaatschappij mag mensen drie uur lang 'plane-nappen', maar langer niet. Het is tegen de wet om het langer te doen en dat is dus maar liefst 43 keer voorgekomen. Het gaat echter niet over zomaar een jaartje tijd: het is de periode van 2018 tot en met 2021. Bij een van de vluchten heeft de luchtvaartmaatschappij zelfs verzaakt in het aanbieden van iets essentieels als water, naast wat eten. Dit behoort een airline wel te doen.