Ahold Delhaize wil bol.com naar de beurs brengen

In 2020 wist bol.com een omzet van ruim 4,3 miljard euro te behalen. Vergeleken met het jaar daarvoor was dat een stijging van zo’n 50 procent. Uiteraard was die omzetstijging voor een belangrijk deel te danken aan de coronacrisis waardoor de ‘offline’ winkels maandenlang niet of maar beperkt open waren. Ook voor dit jaar verwacht Ahold Delhaize, het moederbedrijf van bol, dat de webwinkel het goed doet, en dus is de tijd rijp om een deel van bol.com naar de beurs te brengen.

Euronext notering bol.com in 2022

Dat is althans het voornemen van Ahold Delhaize (AD). Vooralsnog staat een mogelijke – want helemaal zeker is het nog niet – beursgang gepland voor na de zomer van 2022. Bol.com krijgt dan een zogenoemde sub-IPO notering met een beperkt belang aan de Euronext in Amsterdam. De slag om de arm die nog aangehouden wordt heeft te maken met zowel interne als externe factoren, zoals marktomstandigheden, aldus AD.