5 x voedsel dat door klimaatverandering in gevaar is

Hoe het komt, daar kun je over discussiëren, maar het klimaat verandert. Steeds vaker missen we strenge winters en onze zomers worden steeds warmer, met recent nog een warmterecord in Nederland. Door die verandering van het klimaat verandert er meer dan het weer: het beïnvloedt ook de oogst en dus het voortbestaan van eten dat nu heel normaal voor ons is, maar straks misschien een stuk minder. Dit zijn vijf etenswaren die flink in nood zijn door het veranderende klimaat. Ketchup Om ketchup te maken zijn tomaten nodig en die hebben het moeilijk. Doordat de temperaturen stijgen, zou de opbrengst van verwerkte tomaten afnemen met zes procent. Uit onderzoek blijkt dat de tomatenindustrie het niet makkelijk gaat hebben. Tegen 2050 zal de business van verwerkte tomaten (lees: ketchup, pastasaus, enzovoort) flink afnemen. Er zullen dus niet direct lege tomatenschappen ontstaan, maar zeker de tomatenproductie in Italië krijgt het moeilijk. Dat komt omdat er niet alleen hogere temperaturen dreigen, maar ook een watertekort. Samen met de VS en China produceert Italie 65 procent van alle verwerkingstomaten. Het geluk is dat de tomatengebieden in de VS en China noordelijker liggen, anders werd ketchup echt een schaarse delicatesse. Ook daar zal echter maar weinig van de productie overblijven zoals we die nu kennen.

Popcorn Lekker naar de volgende Marvel-film met je bakje popcorn in je hand? Dat kan wel eens moeilijk worden. Maïs doet het namelijk nog slechter naarmate de aarde opwarmt. Elke graad warmer is 7 procent minder oogst. Dat merken maïstelers nu al: de oogstopbrengst is de afgelopen jaren al 4 procent lager. Aangezien maïs het hoofdbestanddeel is van popcorn (sterker nog: veel meer dan maïs en olie is het niet), is het straks misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je deze lekkernij nog eet. Mocht je niet om popcorn geven: veel vee in de vleesindustrie eet het ook volop.



M&M’s Een handje M&M’s dan? Helaas: ook de chocolade-industrie is in de problemen door klimaatverandering. Het is niet eens de brandende zon, want op zich boert cacao goed in een warm klimaat: het is ook hier weer een watertekort dat een probleem vormt voor de cacaoboom. De bomen krijgen door de stijgende temperatuur last van ‘evapotranspiratie’ en dat houdt in dat ze meer water aan de lucht kwijt zijn en dus niet hun cacaobonen kunnen voeden.

Sushi Lekker wat plakrijst koken, wat zeewier erom en iets lekkers erin, even dippen in de soja en oppeuzelen? Sushi, en de rest van alle rijstgerechten, zijn in gevaar. De rijstoogst, een van de belangrijkste voedingsmiddelen van arme landen, dreigt steeds minder te worden door klimaatverandering. De extreme temperaturen, zout water, droogte, maar ook juist overstromingen: het zijn allemaal dingen die de rijstteelt beïnvloeden. Dat is nu al te merken: op sommige plekken groeit al 20 procent minder rijst door de verandering van het klimaat. Levensgevaarlijk, want dit gaat dus veel verder dan alleen een stukje sushi. Dit gaat heel direct om mensenlevens, waardoor hulp hard nodig is.



Cocktails Oke, het is maar één bestanddeel van een cocktail, maar toch: kersen hebben het ook moeilijk met het weer. Ditmaal is het echter niet alleen de warmte die een probleem geeft, maar ook het wisselen van de periode waarin het echt koud is in de wereld. In Michigan vroor het in 2012 aanzienlijk later dan normaal, waarna 90 procent van de kersen waren aangetast. Kersen gedijen goed bij een paar koude nachten, maar als die nachten maar uitblijven en dan bloeien de bomen veel later en komen er minder kersen aan de boom dan wanneer ze eerder in het jaar bloeien. Een lekker kersje bovenop je Manhattan? Vergeet het straks maar.