150 Duitse bedrijven starten een mega pro-vaccinatiecampagne

Een bijzonder initiatief van 150 grote Duitse bedrijven en organisaties. Met ingang van vandaag startten zij gezamenlijk de grootste pro-vaccinatiecampagne ooit. Daarvoor passen de bedrijven hun logo en slogan aan. Op de uitingen van McDonald’s staat nu ‘Impfen ich liebe es’, De Mercedes slogan luidt vanaf vandaag ‘Das Impfen oder nichts’ en Vodafone roept ‘Together we impf’. En zo zijn alle 150 slogans van de deelnemende bedrijven en organisaties een ‘vaccinatie oproep’ geworden.

Initiatiefnemer van de actie is het Berlijnse reclamebureay Antoni. Amper twee weken geleden kwamen zij op dit idee om zo, samen met een paar lokale bedrijven, een pro-vaccinatie campagne te starten. Dat liep dus even iets anders. Binnen tien dagen meldden zich meer dan 100 bedrijven die mee wilden doen. Uiteindelijk werden het er dus 150.

Vaccinatiegraad verhogen

In Duitsland ligt het percentage van mensen dat zich nog niet hebben laten vaccineren tegen het coronavirus nog iets hoger dan in Nederland. Het schommelde enkele weken geleden bij onze Oosterburen rond de 30 procent. De afgelopen weken hebben, deels vanwege de ook daar oplopende besmettingscijfers, steeds meer Bundesländer (provincies) de 2G-regel ingevoerd. In Nord-Rhein-Westfalen, langs de Nederlands-Duitse grens met steden Aken, Keulen, Düsseldorf, Münster en Dortmund, moet je nu gevaccineerd of genezen zijn om een, restaurant, openbare gebouwen, musea en zelfs een warenhuis in te kunnen.