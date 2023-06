Zo voorkom je dat je telefoon te heet wordt

Als je een telefoon hebt die te heet wordt, dan zal hij dat gaan aangeven. Hij wil bijvoorbeeld de hotspot uitzetten, of hij staat het niet meer toe dat je foto’s maakt. Op een gegeven moment geeft hij ook aan dat hij uitgaat. Dat wil je allemaal natuurlijk koste wat kost voorkomen en dat is gelukkig mogelijk. Dit is hoe je dat aanpakt.

Niet iedereen weet het, maar je telefoon die te heet wordt, dat is niet alleen vervelend voor jezelf. Je telefoon gaat op een gegeven zelfs uit. Dat is voor jou vervelend, maar dat heet worden is voor de batterij helemaal vervelend. Een lithium-ion-batterij, die hebben eigenlijk alle telefoon, kan helemaal niet goed tegen warmte. Elke keer dat je hem oplaadt komt er ook warmte vrij en dat betekent dat de accu slijt. Je telefoon te heet laten worden in de zon heeft datzelfde soort effect. Een batterij met slijtage loopt eerder leeg. Niet gewoon een keer, maar voor altijd.

Het is zomer, als je even hebt gewinkeld en terugkomt bij je auto, dan brand je er haast uit. Als je nog even die werkmail wil checken op het strand, dan voel je de toetsen bijna smeulen onder je vingers. Jij kunt je hoofd wel koel houden, maar hoe zorg je dat je tech oke blijft? Je telefoon bijvoorbeeld. Zo houd je zijn hoofd koel.

Veel mensen denken dat het verstandig is om een telefoon in een tas te laten zitten, maar als die tas de hele tijd zon heeft, dan kan het binnenin juist erg broeierig worden. Vaak is een telefoon er meer bij gebaat om lekker in de schaduw te liggen. Misschien staat er zelfs een briesje waardoor hij toch wat beter zijn koelte kan bewaren. Wil je hem toch per se in de zon leggen of heb je geen keuze (al moeten we zeggen dat je met een beetje creativiteit al ver komt bij het maken van schaduw), dan kun je hem het beste met zijn achterkant richting zon leggen: maar nogmaals, liever helemaal niet want het is echt niet goed voor een smartphone.

Vaak wordt een telefoon van zichzelf al warm wanneer er teveel apps tegelijk openstaan. Die apps die jij allang niet meer gebruikt, blijven gewoon in de achtergrond stroom verbruiken als je ze niet afsluit. Zorg dus dat je je telefoon zo ‘clean’ mogelijk houdt: even al die apps sluiten. En, als je toch bezig bent, kun je er ook voor kiezen je scherm wat minder fel te zetten, al loop je in de zon dan wel het risico dat je het helemaal niet meer kunt lezen.

Het is niet bij elke telefoon het beste, maar bij de meeste toestellen kunnen we zeggen: haal het hoesje eraf. Dit werkt alleen maar isolerend en de hitte kan veel beter wegkomen als hij open en bloot wordt gebruikt. Wel extra oppassen voor vallen dus.

Heb je alle apps afgesloten, maar merk je dat je telefoon nog steeds wat moeite heeft? Je kunt hem ook in vliegtuigmodus zetten. Dan is hij niet steeds aan het zoeken naar verbinding en dat scheelt heel veel energie (lees: warmte).

Niet teveel van het toestel vragen

Had je net bedacht dat je een marathonsessie Mario Kart Tour ging doen op je telefoon, of een fotosessie van je beste vriendin in de zee? Helaas, als een toestel richting oververhitting raakt, dan is het niet zo goed om veel van hem te vragen. Fotograferen en gamen betekent veel rekenkracht, dus veel energie, dus veel warmte. Niet doen dus.

Niet opladen

Een telefoon wordt ook heter als je hem in de oplader doet. Zoals we net al schreven: er komt dan veel warmte vrij (of je dat nu draadloos doet of bedraad). Kies er dus voor om je telefoon even niet aan een stopcontact of powerbank te leggen wanneer je wil opladen in de zon. Gewoon even niet: je toestel heeft het al moeilijk genoeg.

Leg je telefoon in ieder geval nooit in je koelbox of de koelkast van je appartement. Het temperatuursverschil kan zorgen voor condens en dat is funest voor je tech. Wil je hem toch een beetje koel houden, dan zijn er onder andere van ROG een soort riemen met koeling beschikbaar voor je telefoon (eigenlijk gemaakt om te gamen, maar op het strand of elders in de zon werkt het ook prima).