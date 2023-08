Zelden werden er zo weinig smartphones verkocht: dit is waarom

De smartphoneverkopen liggen op hun gat. We hebben in tien jaar tijd niet zo weinig smartphoneverkopen gezien als nu. Er zouden dit jaar ‘slechts’ 1,15 miljard telefoons worden verkocht, laat onderzoeksbureau Counterpoint Research weten. Maar, waar ligt dat nou aan? Het kan aan veel zaken liggen en het is ook waarschijnlijk niet maar één ding: juist een gevaarlijke combinatie van dingen. Dit zijn ze:

Ik snap mensen niet die letterlijk elk jaar een nieuwe smartphone kopen… ik heb de mijne al at least 3 jaar and it’s still fine.

2. Er is weinig grote innovatie in smartphones

Er is tegelijkertijd wat minder buzz rondom smartphones. Ja, er zijn wel vouwbare toestellen, maar als we kijken naar de rechthoekige apparaten die we inmiddels al even gebruiken, dan zien we daar eigenlijk geen enorm grote innovaties of leuke gimmicks bij komen waardoor die ene telefoon een echte must-have is. iPhone maakt goede foto’s, maar of je nou de 13 of de 14 gebruikt: zo groot is dat verschil ook alweer niet, en zeker niet als je maar gewoon af en toe een kiekje van een gerecht maakt voor Instagram.

3. Er is weinig vraag door onzekere economie

Volgens het onderzoeksbureau is het ook de afwachtendheid van de Amerikaanse consument waardoor de telefoonmarkt wat is ingedut. We merken het in Nederland ook: alles lijkt duurder te worden. Een weekendje naar een hotel lukt steeds moeilijker voor minder dan 100 euro per nacht en ook in de supermarkt staan we soms verbaasd te kijken naar wat producten inmiddels kosten. Geen luxe dingen zoals macarons, maar gewoon aardappelen en groenten: producten die je dagelijks gebruikt. In een wereld waarin alles duurder lijkt te worden, zijn mensen toch wat minder geneigd om dan ook nog eens ‘luxe’ apparaten te gaan kopen. Dan doen ze liever wat langer met hun oude toestel.