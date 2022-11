Whatsapp test het gebruik op meerdere smartphones

In de nieuwste betaversie van Whatsapp blijkt een optie te zitten die het mogelijk maakt om de chat-app op meerdere toestellen tegelijk te gebruiken. Dat kon natuurlijk al in combinatie met een laptop of desktop, maar volgens WABetaInfo wordt die optie nu ook getest voor het gebruik van hetzelfde WhatsApp account op twee smartphones tegelijk.

Koppelen aan andere smartphone met WhatsApp

De functie, die nog niet voor alle Android testversies (2.22.24.18) van WhatsApp ‘aangezet’ is, werkt als volgt. Wanneer je als gebruiker de app installeert op een andere, tweede, smartphone dan krijg je in het registratiescherm de optie ‘Link a device’ te zien (afbeelding in tweet hieronder).

Als je daarvoor kiest dan kun je vanaf dat moment je WhatsApp account van je andere, primaire, smartphone ook gebruiken vanaf je tweede toestel. Met deze functie, Companion Mode genaamd, kun je in totaal vier andere toestellen aan hetzelfde WhatsApp account koppelen.