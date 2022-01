​We spenderen een derde van onze dag op onze smartphones

Eén derde van onze dag spenderen we op onze smartphones . Uiteraard bedoelen we daarmee wel de momenten dat je niet slaapt, want anders zou je helemaal nergens anders meer aan toekomen. Toch blijft het veel tijd: het wereldwijd gemiddelde is zo’n 4,8 uur per dag.

2 miljoen nieuwe apps

Er zijn ook veel nieuwe dingen om te ervaren op je smartphone. Hoewel de toestellen zelf niet heel erg meer veranderen, zijn er wel veel nieuwe ervaringen. Er werden in 2021 alleen al 2 miljoen apps gelanceerd, al zijn we nog steeds vooral bezig met social media, foto-apps en video: zeven van de tien minuten gaan daaraan op. We spenderen daar ook steeds vaker geld aan: iOS, Google Play en Chinese app stores wisten bij elkaar 19 procent jaar op jaar te groeien. Er wordt per minuut (!) ongeveer 300.000 euro gespendeerd.

Brazilië en Indonesië zijn écht mobiele landen: daar zitten mensen gemiddeld 5,4 uur per dag op hun smartphone. De Verenigde Staten staat op de tiende positie met 4,2 uur per dag, wat een uur meer schijnt te zijn dan het aantal uur dat Amerikanen achter de televisie spenderen. Het telefoongebruik is 30 procent meer dan in 2019. Van Nederland zijn geen cijfers bekend gemaakt in het onderzoek van App Annie, maar Duitsland zit op 3,4 uur per dag en Frankrijk op 3,6 uur per dag.