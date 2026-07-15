OnePlus , ooit de geliefde underdog onder Android-fans, stopt met de verkoop van smartphones in de Verenigde Staten en Europa. Het merk bouwde een trouwe schare fans op met agressief geprijsde Android-telefoons, maar gaat die activiteiten in de VS en Europa nu beëindigen. Volgens Bloomberg kan dat al deze week gebeuren.

Op het moment van schrijven heeft geen van beide bedrijven de stap officieel bevestigd. Bloomberg baseert zich op een bron die bekend is met de plannen, en ook de Duitse techsite WinFuture meldt dat een officiële aankondiging deze week wordt verwacht, aangekondigd als "fundamentele strategische veranderingen."

Onderdeel van grotere herstructurering bij Oppo

De stap maakt deel uit van een bredere herstructurering bij moederbedrijf Oppo , oftewel Guangdong Oppo Mobile Telecommunications. Ook zusterbedrijf Realme trekt zich terug, in dat geval uit de Chinese markt. Buiten China zou de terugtrekking van OnePlus zich in de loop van 2027 verder uitbreiden naar de rest van de wereld, inclusief India, al blijft het merk voorlopig actief in eigen land China.

Wat opvalt: Oppo richt zich voortaan vooral op Centraal-Europa, en verkoopt Realme-toestellen juist in Scandinavische landen als Finland, Denemarken, Zweden en IJsland, waar dat merk beter aansloeg.

Waarom nu

Achter de beslissing zitten meerdere drukfactoren tegelijk. Oppo kampt met financiële uitdagingen in de telefoontak van het bedrijf en een gebrek aan momentum in de VS, Europa en India. Daarnaast spelen geopolitieke zorgen rond de verkoop van Chinese telefoons in de VS, en een rechtszaak van Apple over bedrijfsgeheimen.

Ook de chipmarkt werkt tegen het bedrijf. Een AI-gedreven tekort aan geheugenchips joeg de prijzen van LPDDR-geheugen het afgelopen jaar met 250 procent omhoog, doordat Samsung, SK Hynix en Micron hun productie verschoven naar chips voor datacenters. Dat raakt een merk als OnePlus harder dan Apple of Samsung: Chinese merken hebben doorgaans dunnere marges, waardoor stijgende componentkosten harder aankomen, vooral in het instapsegment. Juist de Nord-lijn van OnePlus, gebouwd op goedkope onderdelen, werd daardoor commercieel steeds moeilijker houdbaar.

De Chinese smartphonemarkt kromp in het tweede kwartaal met 4,3 procent op jaarbasis, en Oppo's wereldwijde marktaandeel daalde dit jaar naar 10 procent, twee procentpunt lager dan vorig jaar.

Positie in de markt was al tanende

In de VS blijven Apple en Samsung ruim dominant, terwijl OnePlus zelfs achterblijft bij kleinere spelers als Motorola en Google. De meest recente vlaggenschiptelefoon, de OnePlus 15, kwam wereldwijd uit op 13 november 2025, maar de Amerikaanse verkoop werd destijds uitgesteld doordat de FCC-certificering vertraging opliep door de federale overheidssluiting in de VS.

Consolidatie speelt ook software-technisch: OxygenOS van OnePlus en Realme UI worden uitgefaseerd, waarna alle Oppo-, OnePlus- en Realme-toestellen overstappen op ColorOS.

Wat betekent dit voor bestaande gebruikers?

Voor wie al een OnePlus-toestel heeft, verandert er op korte termijn weinig. OnePlus en Oppo hebben aangegeven softwareondersteuning en garantievoorwaarden voor reeds verkochte toestellen te blijven honoreren, in elk geval tot de supportcyclus van elk toestel afloopt. De resterende voorraad wordt de komende weken uitverkocht en niet aangevuld.

OnePlus werd in 2013 opgericht door Pete Lau en Carl Pei om betaalbare Android-telefoons te maken voor techliefhebbers; Pei vertrok in 2020 om Nothing te beginnen. Het merk groeide uit tot een naam die tussen 2014 en pakweg 2019 hoge ogen gooide met de "flagship killer"-belofte: bijna-vlaggenschipprestaties voor een fractie van de prijs. Dat de economie van "goedkoop en goed" uiteindelijk niet meer standhield, is misschien wel de kern van dit verhaal.