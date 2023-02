Volgende versie van iOS heeft vooral kleine vernieuwingen

Je zou denken dat na zestien jaar, met evenzoveel nieuwe versies en vele tientallen updates, de volgende iOS-versie nog maar weinig nieuws te bieden heeft. En dat klopt. Apple heeft deze week de eerste beta-versie voor ontwikkelaars van de volgende iOS update, versie 16.4, vrijgegeven.

Nieuwe emojis, geüpdatete apps

Met de volgende iOS-versie moeten we volgens Apple vooral blij worden van maar liefst 31 nieuwe emojis. Naast een roze hartje, een verbouwereerd of geschokt kijkende ‘smiley’, kunnen we ons ook verheugen op emoji’s van een rendier, een gans, sambaballen, een ezel en gember… ja… gember.

Als je daar niet warm voor loopt, dan zijn er gelukkig ook nog andere nieuwe features en updates die met de komst van iOS 16.4. Zo wordt de Podcasts app vernieuwd. Die krijgt een optie voor ‘Channels’, zodat podcasts makkelijker te bedienen zijn vanuit Apple Car Play. Ook wordt de weergave van ‘volgende podcasts’ aangepast. Daarin verschijnen straks ook podcasts waarop gebruikers niet geabonneerd zijn. Of dat handig en wenselijk is, zal moeten blijken.