Apple fixt accu bug met iOS 15.4.1 update

Aanvankelijk probeerde Apple het probleem af te doen met de mededeling dat het normaal is dat apps en andere functies zich na een iOS update moeten ‘aanpassen’ aan de nieuwe systeemsoftware. Leuk gevonden, en als ze dat excuus vandaag gebruikt zouden hebben, dan hadden we meteen aan een 1 april grap gedacht.

Met de komst van iOS 15.4, enkele weken geleden, was het grootste nieuws dat het nu mogelijk is je iPhone te ontgrendelen zonder je mondneusmasker af te moeten zetten. Helaas bracht de nieuwe iOS versie, zo bleek in de dagen daarna, ook een minder leuke bug mee. Veel gebruikers klaagden over het feit dat de accu van hun iPhone na de update (nog) sneller leegliep.

Exploits 'gesloten'

Hoewel lang niet iedereen last had, of heeft, van de accu bug in iOS 15.4, is het volgens Apple toch verstandig de huidige (15.4.1) update te installeren. Dat geldt ook voor de eveneens uitgerolde macOS Monterey update (12.3.1). De updates bevatten naast standaard performance verbeteringen namelijk ook een aantal oplossingen voor potentieel gevaarlijke exploits.