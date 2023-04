Verwijderen van Android app accounts en -data wordt makkelijker

Google heeft aangekondigd dat het voor gebruikers van Android in de loop van 2024 makkelijker wordt om accounts en data te verwijderen die aangemaakt en opgeslagen zijn door Android apps. Ontwikkelaars en aanbieders van apps waarvoor gebruikers een account moeten aanmaken, dienen volgend jaar ook een eenvoudige manier te bieden om die accounts, en alle data, te verwijderen. Google wil deze nieuwe policy begin 2024 al invoeren. Doel is onder ander om gebruikers (nog) meer controle te geven over hun eigen data.

Account deleten vanuit de app

De komende periode moeten ontwikkelaars van apps de optie tot het verwijderen, en informatie daarover, toevoegen aan de app en informatie daarover verstrekken bij ‘Veiligheid van gegevens’. Daar staat onder andere een overzicht waar gebruikers kunnen inzien welke gebruikersgegevens verzameld en opgeslagen worden.

Het verwijderen van een account en de data moet straks vanuit zowel de app als online geregeld kunnen worden, zo stelt Google. “Voor apps die het aanmaken van app-accounts mogelijk maken, zullen ontwikkelaars binnenkort een optie moeten bieden om het verwijderen van accounts en gegevens vanuit de app en online te starten. Deze webvereiste, die u in uw gegevensveiligheidsformulier koppelt, is vooral belangrijk zodat een gebruiker account- en gegevensverwijdering kan aanvragen zonder een app opnieuw te hoeven installeren”, aldus Google.

Ontwikkelaars die om een of andere reden ook na het verwijderen van een account nog gebruikersdata moeten bewaren, moeten dat straks in de app ook goed en duidelijk vermelden. Denk bijvoorbeeld aan data die bewaard moet blijven vanwege beveiliging, fraudepreventie of de naleving van regelgeving.