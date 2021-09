T-Mobile past abonnementen aan en stopt met Datavrije Muziek

Providers willen hun klanten graag behouden. Toch moeten ze af en toe (lees: vrijwel ieder jaar) ook hun prijzen indexeren. Of de voorwaarden aanpassen. Toch geldt voor mobiele abonnementen nog altijd dat een wijziging niet altijd een tariefsverhoging met zich meebrengt. De aanpassingen die T-Mobile vandaag bekend maakte gaan een beetje twee kanten op. Abonnementen worden in principe niet duurder en bij sommige varianten wordt de databundel vergroot. Maar er is ook minder goed nieuws. Datavrije Muziek gaat verdwijnen en de tarieven van de abonnementen met grotere databundels gaan iets omhoog.

Middelste abonnementen krijgen meer data

Laten we beginnen het met beste nieuws. T-Mobile heeft besloten dat klanten die hun abonnement verlengen, of besluiten om voor het eerst klant te worden, krijgen bij de abonnementen met 5 en 10 GB data nu een bundel van respectievelijk 8 en 15 GB. Voor een tweejarig abonnement betaal je dan 17,50 (8 GB) of 20,50 (15 GB).

De tarieven gaan uit van 4G data en 120 belminuten. Voor 5G betaal je 2 euro per maand extra. Wil je onbeperkt bellen (+ 120 minuten naar EU landen) dan komt er nog eens 2,50 per maand bij. Is op het adres van het abonnement al een ander T-Mobile mobiel, of T-Mobile Thuis, abonnement actief, dan krijg je 2,50 per maand korting op de kosten van het nieuwe of verlengde abonnement.

T-Mobile zegt in het bericht over de wijziging dat de nieuwe abonnementen voor ‘bijna dezelfde prijzen’ aangeboden worden. Dat impliceert dat ze wel aangepast zijn. En waarschijnlijk naar boven. Een tariefsverlaging zou de provider natuurlijk exact benoemen. Omdat de oude tarieven niet meer gecommuniceerd worden heb ik bij de provider nagevraagd wat ‘bijna dezelfde prijzen’ in deze betekent. Zo gauw als ik antwoord heb, voeg ik dat hier toe.