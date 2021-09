Europese Hof van Justitie tikt Duitse providers op de vingers voor zerorating

Deze praktijken zijn, zo oordeelt nu dus de Europese rechter, in strijd met de wet op de netneutraliteit. Die wet bepaalt namelijk dat providers geen onderscheid mogen maken in het aanbieden van, en de kosten voor, internetverkeer op basis van commerciële overwegingen. Dat strookt volgens het Europese Hof niet met bepaling die providers verplicht het (data)verkeer voor alle consumenten gelijkwaardig te behandelen.

Bij zerorating hoeven klanten van een provider geen kosten te betalen, of tegoed uit hun databundel te verbruiken, voor een bepaalde dienst. Denk bijvoorbeeld aan ‘gratis’ data voor social media apps, video- of muziek streaming diensten. In Nederland deed T-Mobile doet dat ook, door klanten ‘gratis’ onbeperkt data aan te bieden voor muziekstreaming. De MB’s, of GB’s die klanten verbruikten binnen het ‘ Datavrije Muziek ’ aanbod werden niet in rekening gebracht of van het databundel tegoed afgeschreven.

Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een zaak die door de Bundesnetzagentur (BNetza), de Duitse telecomwaakhond, aangespannen was tegen Vodafone en Telekom Deutschland. De waakhond claimde dat de providers met het aanbieden van zogenoemde zerorating de wet op de netneutraliteit overtraden. De rechter, zo blijkt uit de uitspraak, besliste in het voordeel van de telecomwaakhond. Dit betekent dat de providers moeten stoppen met het aanbieden van zerorating.

Voordeel bleek ook een nadeel

Waar het Hof met name op doelt is het feit dat de providers dus onderscheid maken in de dienstverlening tussen klanten. Als voorbeeld wordt het Stream On abonnement van Deutsche Telekom genoemd. Klanten die voor deze ‘add-on’ kiezen, betalen 6,95 per maand om bepaalde apps (ook games) en diensten, zoals Netflix en Snapchat, onbeperkt te kunnen gebruiken.

Om het dataverbruik toch te beperken stelde de provider een limiet in op de bandbreedte van die klanten. Vodafone bepaalde in een vergelijkbare zerorating optie dat klanten daarvan, wanneer ze in het buitenland waren, geen gebruik konden maken. Dit betekent dus dat de klanten die extra betaalden voor zerorating daar in sommige gevallen nadeel van ondervonden. En dat is dus volgens het Europese Hof van Justitie in strijd met de wet.

Fotobron: Hof van Justitie van de Europese Unie