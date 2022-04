Switch to Android app verstopt in de App Store

De meeste iPhone gebruikers zijn behoorlijk ‘systeemvast’. Overschakelen naar Android is voor de meesten van hen geen optie. Dat heeft niet alleen met merkentrouw, die bij Apple gebruikers relatief hoog is, te maken, maar vooral ook met het feit dat overschakelen van iOS naar Android (en andersom) nogal een gedoe is. Vroeger kostte het overzetten van contacten tussen een oude en nieuwe mobiel de meeste tijd. Tegenwoordig is het switchen van, bijvoorbeeld, iCloud, iMessage en andere accounts en diensten die aan iOS gekoppeld zijn, de reden dat overschakelen bepaald geen sinecure meer is.

Hulp bij overstappen

Dat geldt andersom ook, zij het in iets mindere mate. Dat komt onder andere doordat Apple al een aantal jaren de ‘Move to iOS’ aanbiedt. Die maakt het overstappen, van Android naar iOS weliswaar, een stuk eenvoudiger.

Met de komst van Android 12 heeft Google het overstappen van iOS naar Android al iets eenvoudiger gemaakt, maar daarvoor had je wel een bekabelde verbinding tussen de twee toestellen nodig. Dat gaat nu ook veranderen. Google heeft namelijk, zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven, de nieuwe ‘Switch to Android’ app gelanceerd. Die app staat al in de Apple App Store, maar daar kun je hem nog niet vinden. Hij is alleen te downloaden via een directe link. De boys en girls van 9to5Google wisten die link te bemachtigen en hebben de app inmiddels getest. In onderstaande video kun je zien hoe dat ging.