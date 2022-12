Smartphone maker ontwikkelt 5G toestel met satellietcommunicatie

Witte vlekken in mobiele netwerken bestaan nog steeds. Providers zijn er niet altijd happig op om hun netwerk in deze, doorgaans verlaten, gebieden uit te breiden. Een andere oplossing is satellietcommunicatie. Satelliettelefoons worden al jaren in afgelegen gebieden gebruikt. Op zee bijvoorbeeld, of in de bergen. Probleem is echter dat deze telefoons duur in aanschaf en gebruik zijn. En ze kunnen niet gebruikt worden op de ‘gewone’ mobiele (4G/5G) netwerken.

Hybride 5G smartphone met satellietcommunicatie

Bullit Group, die we vooral kennen van de CAT smartphones, heeft nu de handen in een geslagen met chipmaker MediaTek voor de ontwikkeling van een hybride smartphone. Dat toestel is straks in staat om zowel via de bestaande mobiele netwerken te communiceren als via satellieten. Dat wordt volgens de twee bedrijven de eerste smartphone ter wereld met tweerichting-satellietberichtentechnologie.

De telefoon- en OTT-satellietservice worden in het eerste kwartaal van 2023 gelanceerd, zo meldt Bullit Group. “We zijn er al lange tijd van overtuigd dat een combinatie van mobiele netwerken en satellietcommunicatie een prima oplossing is voor de ‘gaten’ in het bereik van mobiele netwerken. Echter, de ontwikkeling van een toestel waarin de tweeweg satellietcommunicatie naadloos geïntegreerd is met 5G-netwerktechnologie, is een flinke uitdaging”, aldus Bullit Group. De smartphone fabrikant en chipmaker hebben zo’n twee jaar aan de oplossing van die uitdaging gewerkt. Begin 2023 verschijnt het resultaat daarvan dus op de markt.