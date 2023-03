Samsung onthult de nieuwste Galaxy A-series modellen

Standaard wordt hij aangedreven door de 2.4 GHz Exynos processor met 8 rekenkernen en 8GB werkgeheugen. Daarnaast kun je kiezen uit twee uitvoeringen, met 128GB of 256GB opslag. Dat is met een microsd kaart nog uit te breiden met maximaal 1.TB. De twee uitvoeringen kosten respectievelijk 489 en 539 euro.

Het nieuwe topmodel van de Galaxy A-series wordt de A54. Dat toestel is uitgerust met een 6,4 inch Super AMOLED scherm met Full HD resolutie (2340 x 1080 pixels) en een drievoudige camera aan de achterzijde. Naast de 50 megapixel primaire sensor, met autofocus en optische beeldstabilisatie, heeft het toestel nog een 12 megapixel groothoek sensor en een macro-sensor van 5 megapixels. Aan de voorzijde prijkt nog een 32 megapixel camera voor selfies en videobellen. De voeding van het toestel wordt verzorgd door een 5000 mAh accu met een bijbehorende 25 Watt oplader.

De Galaxy A-series smartphones van Samsung zijn al jaren de best verkopende toestellen van de Koreaanse fabrikant. Natuurlijk, de topmodellen, qua specificaties, zijn nog altijd die van de veel duurdere Galaxy S-series. De Galaxy A modellen hebben een veel vriendelijker prijskaartje. Het prijsverschil met de Galaxy S modellen kan inmiddels al oplopen tot ver boven de 1000 euro. En dat betekent dat de Galaxy A toestellen qua prijs-kwaliteit al enkele jaren de meest slimme keuze zijn. Deze week heeft Samsung de Galaxy A34 en Galaxy A54 onthuld . Die moeten het verkoopsucces van hun voorgangers, de A33 en A53 voortzetten.

Galaxy A34 is nog iets voordeliger

De Galaxy A34 is de voordeligste nieuw A-series. Die heeft weliswaar een iets groter scherm, van 6,6 inch, met dezelfde Full HD resolutie, maar is voorzien van iets minder geavanceerde camera’s en een 2,6 GHz MediaTek octa-core processor. Voor de drie camera’s aan de achterzijde heeft Samsung gekozen voor een 48 megapixel primaire sensor, ook met autofocus en optische beeldstabilisatie. Daarnaast heeft het toestel nog een 8 megpixel groothoek sensor en een 5 megapixel sensor voor macro-opnames. De selfie camera aan de voorzijde heeft 12 megapixels. De Galaxy A34 is ook voorzien van een 5000mAh accu en een 25 Watt oplader.

Bij de Galaxy A34 heb je de keuze uit een uitvoering met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag of een met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. De opslagcapaciteit kan ook bij dit toestel uitgebreid worden met een microsd kaart van maximaal 1TB. De 6GB variant van de Galaxy A34 kost 389 euro en voor de 8GB uitvoering betaal je 459 euro.

Beide toestellen zijn geschikt voor 5G netwerken. In tegenstelling tot de Galaxy A54, waarbij de front-camera in een punch-hole verwerkt is, heeft de Galaxy A34 nog een zogenoemde notch.