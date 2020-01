Samsung komt met nieuwe Galaxy A71 en Galaxy A51

Het wordt een spannend jaar voor Samsung. Met het naderende Mobile World Congress in Barcelona waar we massaal kennis kunnen gaan maken met de opvolger van de Samsung Galaxy S10 die waarschijnlijk S20 gaat heten en de verdere uitrol van de eerste opvouwbare smartphone de Galaxy Fold. De Samsung (Galaxy) S20 zal meer dan waarschijnlijk twee weken eerder al worden gelanceerd via een special event.

Maar Samsung is niet de marktleider vanwege hun high-end toestellen. De flagships toestellen behoren al jaren tot de beste smartphones op de markt maar bepalen niet alleen het succes van de toestelfabrikant. Het succes wordt vooral bepaald door de aanzienlijk scherper geprijsde midrange toestellen. In dit marktsegment is de concurrentie groot en bieden Apple, OPPO en Huawei eveneens toestellen aan voor de massa. Samsung komt juist voor dit segment met twee nieuwe toestellen op de markt. De Galaxy A71 en Galaxy A51, twee toestellen waarmee Samsung hoopt hun positie te kunnen versterken.

Galaxy A71 en Galaxy A51: camera

De belangrijkste troefkaart blijft toch de camera. Deze moet keer op keer opnieuw het verschil maken met de concurrentie. De nieuwe Galaxy A71 en Galaxy A51 zijn beide uitgerust met maar liefst de vier camera’s, een hoofdcamera, Ultra Wide en een macro- en dieptecamera die volgens Samsung is gecombineerd met intelligente functies.

De hoofdcamera heeft een 64 megapixelcamera op de Galaxy A71 en een 48 megapixelcamera op de Galaxy A51. De Ultra Wide-camera heeft een 123-graden groothoeklens. De macrocamera is voor het vastleggen van details en dieptecamera biedt opties voor Live Focus-effecten.

Galaxy A71 en Galaxy A51: video

Beide toestellen beschikken over een Super Steady videofunctie die er voor zorgt dat je in ieder geval meer vloeiende en stabiele video’s kunt maken. Deze functie zorgt ervoor dat vooral cameratrillingen worden gestabiliseerd ook als je het (hard)lopen bent. Zowel de Galaxy A71 als de Galaxy A51 beschikken over een Super AMOLED edge-to-edge Infinity-O-schermen met een schermgrootte van 6,7-inch of 6,5-inch.