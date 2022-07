​Onderzoek bewijst: mensen uit je verleden waarderen een appje

Je beste vriend van de middelbare school, je buurmeisje van toen je 8 was of die ex-collega waar je zeker nog contact mee zou opnemen. Iedereen heeft wel banden met mensen die volledig zijn verwaterd. Hoe langer je iemand niet spreekt, hoe moeilijker het is om weer contact te leggen. Wat als die persoon boos wordt? Onderzoekers hebben iets ontdekt: als je mensen uit het verleden even een appje stuurt, dan vindt eigenlijk iedereen het wel fijn om iets te horen.

Er werd een experiment opgezet om te kijken hoe dat zit. 5.900 deelnemers kregen verschillende opdrachten. Zo werd 50 procent van de deelnemers de vraag gesteld hoe lang het geleden was dat ze iemand waarmee het contact was verwaterd een berichtje hadden gestuurd. De andere 50 procent moest zich proberen te herinneren wanneer dat andersom gebeurde, dus wanneer iemand op die manier met hen contact opnam om even te zeggen: hey, hoe is het?. Daarna moest iedereen een inschatting doen van in hoeverre dat werd gewaardeerd (dus ofwel door die ander, ofwel door henzelf).

Soms lijkt het makkelijker om iets maar gewoon verwaterd te laten dan om een berichtje te sturen. Toch blijkt dat heel anders in elkaar te zitten. Iemand blijkt zo’n gebaar juist enorm te waarderen. Scientias sprak met onderzoeker Peggy Liu die nieuwsgierig was naar verwaterde contacten. Ze denkt dat zeker door de corona-pandemie veel mensen elkaar uit het oog zijn verloren en dat we elkaar door de maatregelen ook minder snel fysiek tegen het lijf lopen.

Verwaterde contacten

Vervolgens werd het experiment pas echt leuk, want toen kregen deelnemers de opdracht om een briefje met een kleinigheidje naar iemand te sturen met wie het contact verwaterd was. Ook hier werd gevraagd hoe ze dachten dat mensen het plotselinge presentje zouden waarderen. Natuurlijk werd uiteindelijk gekeken of die voorspellingen of inschattingen van de mensen uit het onderzoek klopten. Gelukkig klopten die totaal niet. Mensen schatten de reactie en waardering van de ontvanger helemaal niet zo positief in als ze in werkelijkheid zijn.

Wat je vooral van dit onderzoek moet leren, dat is dat je vooral wél een berichtje naar iemand moet sturen als je aan iemand denkt. Sowieso is het goed voor onze gezondheid om sociale contacten te onderhouden. Zie het bovendien als een feestje waar je komt in je eentje, en waar je bijna niemand kent. Hoe fijn is het dan dat iemand naar je toe komt en vraagt of je wat wil drinken, om vervolgens een gesprek aan te knopen? Je voelt je dan toch een stuk beter dan wanneer je in een hoekje gaat staan in je eentje.