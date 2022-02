Nokia schendt nu zelf ook patenten

Het blijft een trieste geschiedenis, de teloorgang van Nokia als mobiele telefoon gigant. Ik spreek bewust niet over ‘smartphone gigant’, want die boot heeft Nokia vijftien jaar geleden gemist. Tientallen jaren, vanaf het midden van de jaren 80, was het Finse Nokia een wereldleider op het gebied van mobiele telefonie technologie. Een van de steunpilaren waren de honderden patenten die Nokia in bezit had. Die zorgden in de drie decennia die volgden voor de nodige inkomsten uit licentieovereenkomsten met concurrenten. Telecombedrijven en telefoonfabrikanten die Nokia technologie gebruikte zonder daarvoor (licentie)afspraken te maken, werden regelmatig aangepakt. Nokia was zeker geen patent-trol, maar verdiende wel – volledig terecht – aan de door haar ontwikkelde technologie.

Meeste Nokia smartphones uit de schappen

Hoe triest is het dan dat de huidige fabrikant van Nokia telefoons, HMD Global, nu zelf beticht wordt van patentschending, met alle gevolgen van dien. Wat is er aan de hand? Welnu, HMD Global maakt voor de Voice over LTE (VoLTE) functie in veel Nokia smartphones gebruik van een technologie die ontwikkeld is door het Amerikaanse VoiceAgeEVS LLS. Die technologie wordt, onder licentie, beschikbaar gesteld aan smartphone fabrikanten die er gebruik van willen maken. Nokia, of beter gezegd HMD Global, heeft verzuimd daarvoor een licentieovereenkomst af te sluiten.

Vervolgens is VoiceAgeEVS LLS naar de rechter gestapt om Nokia juridisch op de vingers te laten tikken. Daarvoor koos het bedrijf een Duitse rechtbank. Die stelde de eiser in het gelijk en sommeerde HMD Global om een hele rits Nokia smartphones uit de schappen te halen. Het betreft alle Nokia modellen uit de G, X en C-series. Vooralsnog zijn deze toestellen wel nog gewoon verkrijgbaar in Nederland.