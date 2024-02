Meevaller voor Apple-fans: accu iPhone 15 gaat langer mee

Betere accu voor iPhone 15

Het is een van de zaken waardoor een telefoon minder lang 'houdbaar' is: de accu. Je kunt heel veel mAh hebben en lekker de dag doorkomen zonder tussendoor te hoeven opladen, maar uiteindelijk slijten alle batterijen. Dat is ook de reden dat een telefoon aan het begin als je hem net hebt veel langer op zijn batterij lijkt te werken dan na twee jaar. Nu heeft dat ook te maken met hoe je ermee omgaat en hoe vol het toestel staat, maar in principe is er altijd wel wat slijtage. Dat geven sommige bedrijven ook aan, die zeggen dan bijvoorbeeld dat de batterijcapaciteit na 600 keer opladen nog steeds 80 procent is. Kortom: er is overduidelijk slijtage, maar daar weten fabrikanten van.

Apple blijkt die slijtage iets te pessimistisch hebben gezien voor iPhone 15, want het past zijn belofte nu aan. In eerste instantie zei het dat de batterij van iPhone 15 tot 80 procent van de capaciteit behield na 500 keer opladen, maar nu zegt het dat 80 procent is na maar liefst 1000 keer opladen. Dat betekent dus dat het twee keer zoveel is en dat is top. Het betekent overigens niet dat Apple in eerste instantie een verkeerde inschatting maakte: het heeft ook vaak te maken met tweaks en updates die het bedrijf uitgeeft en waardoor de accu beter functioneert.