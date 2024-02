​Je kunt je iPhone nu als ‘pinterminal’ gebruiken

Ondernemers hoeven niet meer te investeren in kleine betalingskastjes: het is nu mogelijk om je iPhone te gebruiken als betaalterminal. Het kan niet bij elke bank, maar Rabobank kan het wel. Het maakt hiervoor gebruik van Apple Tap to Pay. Ook wordt Tap to Pay op Android ondersteund.

my grandma just called me to let me know she successfully used the Tap to Pay account I set up on her iPhone after one of her appointments to make a charge (she's a psychologist)

Betalen met telefoon op een telefoon

Of je nu wel eens op een marktje zit met je zelfgemaakte ansichtkaarten of een succesvol, groot bedrijf runt voor de verkoop van smartphones: het is zonde om weer een apart apparaat te gebruiken om mensen te laten pinnen. Het is voordehandliggend om een gadget te gebruiken die je toch al hebt. Je betaalt er uiteraard wel extra voor: het gebruiken van Tap to Pay kost vijf euro per maand. Per transactie wordt er boven 2 cent gerekend.

De technologie werkt via de nfc-chip die in telefoons zit. Near Field Communication wordt ook gebruikt bij contactloos betalen met je digitale bankpas. Je NFC-chip in je telefoon maakt contact met de NFC-chip in het toestel van iemand anders en zo kan er een overdracht plaatsvinden. Op deze manier kun je steeds meer doen met je telefoon en hoef je niet te hannessen met een pinkastje dat weer moet worden opgeladen, of geen verbinding kan maken.