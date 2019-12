iPhone XR is de bestverkochte smartphone van 2019

De iPhone XR is de bestverkochte smartphone van het derde kwartaal in 2019. Aangezien de XR ook het bestverkochte toestel was in het eerste en tweede kwartaal, betekent dit dat de XR de bestverkochte smartphone is van het hele jaar. Dat blijkt uit een analyse van Counterpoint Research.

De lancering van de iPhone XR middenin het vierde kwartaal van 2018 zorgde ervoor dat het niet meteen tot de bestverkochte smartphones behoorde, maar sinds de lancering is het toestel zelfs succesvoller dan het basismodel; de iPhone 11.

In totaal heeft de iPhone XR maar liefst 3 procent van het wereldwijde marktaandeel van 2019. De XR alleen al draagt bij aan meer dan een kwart van de verkoop van alle Apple producten gedurende het kwartaal, waarmee de XR ook het meest verkochte apple product is.

In China en soortgelijke markten heeft Apple de prijs van de iPhone XR aangepast, wat een slimme strategie was om de vraag hoog te houden.

Twee iPhones, drie Samsungs

In de top 10 bestverkochte smartphones van het derde kwartaal staan twee iPhones, drie Samsungs en diverse Chinese merken.

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi A7

Huawei P30

Hoewel Samsung drie toestellen in de top 10 heeft, zijn ze allemaal van de A-serie, waar het bedrijf de prijzen voor heeft laten zakken, om het in een lager segment te brengen. De A-serie toestellen van Samsung hebben dit kwartaal veel marktaandeel gewonnen, ten koste van Honor.

Lagere segmenten

Dit is het vierde jaar op rij dat een iPhone de bestverkochte smartphone is. Wat de iPhone XR zo aantrekkelijk maakt, is onder andere de prijs. Veel mensen zijn geïnteresseerd in de technologie van Apple, maar zijn tegelijkertijd niet bereid om duizend euro te betalen voor toestellen als de iPhone 11 pro. Het is daarom ook geen verrassing dat Apple plannen heeft om smartphones te introduceren in lagere segmenten. Het gerucht gaat dat Apple een iPhone zal lanceren voor 400 dollar mét Touch ID en een 4,7 inch display.

[Afbeeldingen © Apple]