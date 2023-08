iPhone 14 heeft batterijproblemen: capaciteit flink gedaald

iPhone 14-gebruikers klagen. De batterij van hun smartphone blijkt enorm snel in capaciteit achteruit te gaan. Dat zou niet moeten mogen: het apparaat is immers nog geen jaar oud . Het is niet de eerste keer dat er klachten zijn over de accucapaciteit van iPhones.

Het balletje is gaan rollen toen een journalist van AppleTrack op X plaatste dat zijn telefoon nog maar een accuduur van 90 procent heeft. Hij startte het, maar vervolgens waren er heel veel mensen die onder de post reageerden met dezelfde klachten. En er zijn meer iPhone-gebruikers die klagen. Apple heeft beloofd dat de accuduur van de iPhone bij 500 volledige oplaadcycli nog tot 80 procent zou moeten bedragen, maar er zijn klachten over telefoons die na 451 laadcycli nog maar 88 procent over hebben. Dat lijkt toch wel erg hard te gaan.

Op zich gaat de batterijcapaciteit van een gadget altijd wel wat achteruit, naarmate de tijd verstrijkt. iPhone 14 blijkt er echter wel heel snel mee te kampen: hun batterij is al meer dan 10 procent gedaald en dat wordt niet gewaardeerd. De batterijen van smartphones zijn vaak al elke dag toe aan een oplaadbeurt, maar als dat straks naar meerdere malen per dag gaat, dan wordt dat wel vervelend.

Teleurstellende accucapaciteit

Het euvel doet zich niet bij iedereen voor: er zijn ook mensen die nog 97 procent batterij hebben of zelfs 100. Dat is fijn voor die gebruikers, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat een batterij zo supersnel al in capaciteit afneemt. Het komt Apple waarschijnlijk ook niet heel geweldig uit: het wil zich volledig richten op de iPhone 15 die waarschijnlijk over een paar weken al wordt aangekondigd. Die zou overigens wel een grotere batterij hebben (maar liefst 10 tot 18 procent zelfs), maar daar hebben iPhone 14-gebruikers uiteraard niet zoveel aan: die willen hun prijzige toestellen van nog geen jaar oud gewoon goed kunnen gebruiken.

Aangezien het probleem niet bij iedereen voorkomt, is het niet zeker of het komt door bijvoorbeeld een update, of dat het door een update kan worden verholpen. Na een jaar is het erg duur om een batterij van een iPhone 14 te laten vervangen, dus de tijd begint ook voor veel gebruikers toch wel een beetje te dringen (iPhone 14 verscheen 9 september). Apple moet nog reageren op de aantijgingen.