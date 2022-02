Internet op je telefoon: wanneer gaat het 4G-netwerk offline?

Hoewel 2G en 3G tegenwoordig vooral staat voor coronamaatregelen, heeft het nog steeds van ‘oudsher’ de betekenis: mobiel internetten. Het is nog steeds vrij gebruikelijk dat telefoons gebruik kunnen maken van het 3G- of 4G-netwerk, maar tegelijkertijd zijn de smartphones die op 5G kunnen surfen in opkomst. Het is zelfs zodanig in opkomst, dat Vodafone al in 2020 zijn 3G-netwerk offline haalde. Op 31 maart is ook KPN aan de beurt. 3G is dus eigenlijk al bijna end-of-life, maar hoe zit dat met 4G? Wanneer moeten we allemaal een telefoon hebben die een 5G-chip bevat?

De G-eschiedenis

Het startte allemaal met 1G in 1980: het werd zo nog niet genoemd, maar het was eigenlijk voornamelijk bedoeld voor telefoneren in de auto, want echt mobiel waren we toen verder nog niet. 2G verscheen in 1994 en dat heeft ervoor gezorgd dat mobiele telefoons zo populair werden. Ook hier noemden we het eigenlijk nog geen 2G, het was gewoon de mobiele telefoonlijn. 2,5G volgde eind jaren ‘90 om GPRS te kunnen gebruiken. Hierdoor konden we WAP’pen en i-mode gebruiken, waarmee je een soort van kon internetten, maar niet helemaal. Dat veranderde allemaal toen 3G rond 2001 in de lucht kwam (UMTS). Dit zorgde ervoor dat we echt konden internetten, apps konden gebruiken, enzovoort. Maar dat ging wel vrij traag, waarna 4G kwam.