Inspiratie voor je verlanglijst: 10 leuke smartphone-accessoires

Je gebruikt hem heel vaak, maar misschien kan het nog beter. Een smartphone is voor veel mensen inmiddels een camera, een portemonnee, een manier om werk te doen en een essentieel middel om contact te houden met de buitenwereld. Waarom dan niet alles eruit halen wat erin zit door slimme, leuke en handige smartphone-accessoires aan de sint of de kerstman te vragen?





1. Ruimte-Popsocket Die grote toestellen zijn geweldig om Netflix op te kijken, maar soms houden ze wel wat onhandig vast. PopSocket is daarom gekomen met een soort knop om op de achterkant van je telefoon te plakken. Je kunt hem ook uittrekken, mocht je je telefoon bijvoorbeeld neer willen zetten. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, waaronder deze toffe Nebula-variant. Het is een leuk cadeautje en kost maar 9,99 euro. 2. Bookcase Een hoesje die om de achterkant van je telefoon gaat kan handig zijn, maar veel mensen prefereren tegenwoordig een bookcase, omdat je daarin bijvoorbeeld wat briefgeld en pasjes kwijt kunt. Je hebt bijvoorbeeld een grappige met oogjes voor een Samsung A32, al zal die er ook ongetwijfeld in een variant zijn die bij jouw telefoon past. Een leuk cadeautje voor 16,95 euro.

3. Telefoonkoord Je hebt er een hoesje voor nodig waaraan je het kunt bevestigen maar zeker als je je handen vrij wil hebben soms, dan kun je zo’n telefoonkoord goed gebruiken. Het is een soort extra lifeline voor als je telefoon valt, maar ook ziet het er erg leuk uit. Er zijn allerlei varianten en kleuren en hiermee kun je je telefoon om je nek hangen en je handen vrij houden voor andere dingen. 4. Statief Wil je scherpere foto’s maken die niet bewogen zijn? Zet dan een statief op je lijstje. Er zijn veel soorten, maar eentje die vrij hoog kan is bijvoorbeeld heel ideaal voor als je op een plek bent waar weinig mogelijkheden zijn om je telefoon op te plaatsen.

5. Hardloopband Als je gaat hardlopen dan is er één ding dat je niet wil en twee dingen die je juist graag wil. Je wil muziek luisteren en je GPS bijhouden, maar je wil ook dat je niet met je telefoon in je hand moet rennen. Dat hoeft ook niet. Met een hardloopband kun je naar hartelust rennen, muziek luisteren en je route bijhouden, zonder dat je je telefoon in je hand hoeft te houden of in een schuddende zak moet doen. 6. Telefoonparasol Irritant dat de zon in je telefoon schijnt, maar wil je zelf wel zonnestralen vangen? Met een telefoonparasol zou dat verleden tijd moeten zijn. Je zet hem bovenop je telefoon en het werpt een schaduw op je scherm waardoor je het beter kunt waarnemen. Het ziet er ook nog eens heel grappig uit.

7. Deadpool telefoonhouder Fan van Deadpool? Dan is dit wel een heel passende accessoire voor je toestel: een statue van de superheld die je telefoon kan vasthouden. Je zou je telefoon zelfs op een soort fotolijstjes-modus kunnen zetten, en het feest is compleet. 8. Lazy neck-nekband Heb je lamme armen omdat je je smartphone de hele tijd in de lucht moet houden? De Lazy neck is een soort standaard die je om je nek doet en waarmee je kunt zorgen dat je gewoon kunt blijven Netflixen, zonder dat je daarbij dan je armen nodig hebt. Het is wat extreem, maar wel extreem handig.

9. Magnetische telefoonhouder Schrik je je soms een hoedje en een sjaaltje omdat je telefoon weer ergens over het dashboard zeilt? Met de magnetische telefoonhouder is dat verleden tijd. Dit subtiele item zorgt dat je toestel met magneet kan worden bevestigd in de auto en dat houdt hem veilig en wel op zijn eigen plek. 10. Lichtgevende oplaadkabel Deze oplaadkabel van USB-A naar USB-C is een bijzonder exemplaar. Je zou hem zo in de kerstboom leggen, maar hij is er toch echt bedoeld om je telefoon mee op te laden. Of een andere gadget, want USB-C is inmiddels immers heel gangbaar. Deze oplaadkabel zal echter ook bij anderen in de smaak vallen, dus niet vergeten aan wie je hem uitleent.