​Huh? Navigatie-app Waze stapt in de wereld van astrologie

De astrologische gids die je naar je bestemming leidt doet dat door aanwijzingen te geven die bij je sterrenbeeld passen. Je krijgt een beetje levensadvies en wat plagerijtjes. Volgens ‘de sterren’ (of gewoon: Waze) is de Ram vurig, de Weegschaal evenwichtig, de Waterman onafhankelijk, de Stier ambitieus, de Tweeling spontaan, de Kreeft intuïtief, de Maagd detailgericht, de Steenbok intens, de Vissen grillig, de Leeuw dramatisch, de Boogschutter vrijgevochten en de Schorpioen trouw. Daar zal de gids waarschijnlijk de aanwijzingen op aanpassen.

Je vindt de optie in het gedeelte ‘customize your drive’, waar je ook de route-aanwijzingen kunt vinden door Master Chief of Christina Aguilera. Het idee is dat je navigeert zoals je sterrenbeeld dat voorschrijft. Zo blijkt een Ram aanzienlijk vuriger in de auto te zitten dan bijvoorbeeld een Weegschaal, die meer op zoek is naar het compromis. Waze zegt dat het de ‘kosmos aanboort’ om erachter te komen of je navigeert als Boogschutter, Schorpioen of toch een ander sterrenbeeld.

Astrologie

Op dit moment zijn de opties alleen nog in de Verenigde Staten beschikbaar via Customize your Drive, maar het is wel een interessante trend om te zien. In Nederland zijn we over het algemeen allemaal wat nuchterder, maar vergis je niet, ook wij doen steeds meer met astrologie. Zo liet Tinder vorig jaar nog weten dat we vaak matchen met mensen die hetzelfde sterrenbeeld zijn. Aan de andere kant hoeft dat natuurlijk niet bewust te zijn.

Er zijn nu zelfs datingprogramma’s die draaien om sterrenbeelden: het is een erg hip onderwerp en het is dus niet verbazingwekkend dat Waze daarin meegaat. Bovendien hebben de sterrenbeelden alles te maken met de sterren, en daar heeft navigatie van oudsher natuurlijk ook een link mee. Inmiddels gebruiken we satellieten voor onze navigatie, maar vroeger waren die sterren met hun sterrenbeelden toch erg belangrijk om veilig en wel op je bestemming aan te komen.

De nieuwe Zodiac-modus is trouwens wereldwijd beschikbaar, maar dan moet je ervoor in het linkermenu kijken in plaats van in de Customize your Drive. Maar ja, als jij een intuïtieve Kreeft bent, dan had je dat natuurlijk allang gedaan.