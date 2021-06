Heeft Apple de iPhone 12 mini al uit productie gehaald?

Apple laat er zelf natuurlijk niets over los, maar het gerucht gaat dat de fabrikant ergens in de afgelopen weken al besloten heeft de iPhone 12 mini al uit productie te halen. Dat is althans wat marktonderzoeker TrendForce meldt in haar meest recente rapport over de verwachte productie-aantallen van de verschillende iPhone modellen in 2021.

Eerder dan gepland EoL

Wanneer de iPhone 12 mini precies uit productie gehaald is, wordt niet gemeld, anders dan dat het eerder dan verwacht gebeurd is, ergens in het tweede kwartaal van dit jaar. Volgens TrendForce heeft het toestel eerder dan oorspronkelijk gepland zijn ‘end-of-life’ (EoL) status bereikt. De reden daarvoor moet gezocht worden in de tegenvallende verkoopcijfers.

Die berichten lijken in lijn met hetgeen de bekende, en doorgaans welingelichte, Apple analist Min-Chi Kuo medio april in een rapport voor investeerders meldde. Volgens Kuo zou Apple dit jaar namelijk geen nieuwe mini modellen van de iPhone (13) gaan introduceren. Dat was op zich nog niet zo heel erg vreemd omdat Apple in het verleden, bij eerdere varianten van de compactere iPhone, ook niet elk jaar een nieuw model introduceerde. Het feit dat de iPhone 12 mini echter, zoals de geruchten nu doen vermoeden, eerder dan verwacht uit productie gaat is, als het klopt, wel een tegenslag voor de fabrikant.