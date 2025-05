Goedkope Sim Only-abonnementen: hoe slim zijn budgetproviders echt?

De prijzen van mobiele abonnementen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Vooral Sim Only-abonnementen, dus zonder toestel, zijn populairder dan ooit. Je betaalt alleen voor wat je écht gebruikt, zonder vast te zitten aan een dure telefoon op afbetaling. Steeds meer Nederlanders stappen over naar een budgetprovider, maar wat levert dat nou echt op? En waar moet je op letten als je kiest voor goedkoop?

De belofte van goedkoop bellen en surfen

Budgetproviders zoals Simyo en Ben veroveren al jaren terrein. Ze bieden scherpe tarieven, maandelijkse flexibiliteit en verrassend goede service. Maar het verschil zit ’m vaak in de details: wat krijg je precies voor die lage prijs?

Bij een Sim Only-abonnement betaal je alleen voor je simkaart (of eSIM) en het gebruik ervan: belminuten, sms en data. Geen dure telefoon inbegrepen, wat voor veel mensen juist een pluspunt is. Want waarom zou je een prima werkende smartphone vervangen, alleen omdat je contract afloopt?

Wat daarbij helpt: vrijwel alle moderne toestellen gaan makkelijk drie tot vijf jaar mee. Combineer dat met een slim abonnement en je bent in één klap goedkoper én duurzamer bezig.

Wat krijg je (niet) bij budgetproviders?

De vraag is natuurlijk: waar snijden deze providers in de kosten?

Vaak zit het verschil niet in het netwerk – Simyo maakt bijvoorbeeld gewoon gebruik van het KPN-netwerk, net zoals Ben het netwerk van Odido gebruikt. De dekking en snelheid zijn dus vrijwel identiek aan die van de grotere moederbedrijven.

De besparing zit ‘m vooral in zaken als fysieke winkels (die zijn er vaak niet) en slimmere marketingstrategieën. Budgetproviders focussen sterk op digitale selfservice en overzichtelijke abonnementen, wat goed aansluit bij de wensen van veel gebruikers.

Wat je meestal níét krijgt:

Extra’s zoals hoge kortingen op dure nieuwe toestellen

Onbeperkte databundels (al zijn de meeste bundels ruim genoeg voor dagelijks gebruik)

Daartegenover staat dat je voor een fractie van de prijs een volwaardig abonnement hebt, vaak maandelijks opzegbaar én met extra voordelen, zoals combinatiekortingen wanneer je bijvoorbeeld internet of tv bij dezelfde aanbieder hebt.

Sim Only kiezen: waar moet je op letten?

Goedkoop is fijn, maar het moet wel bij je passen. Let bij het kiezen van een Sim Only-abonnement op deze punten:

Hoeveel data gebruik je écht? Veel mensen denken dat ze veel nodig hebben, maar 5GB is voor de gemiddelde gebruiker al meer dan genoeg.

Snelheid: Bij Ben kun je tegen een meerprijs kiezen voor een snelheidsupgrade met 5G, zodat je het maximale uit je verbinding haalt.

Looptijd van het contract: maandelijks opzegbaar is flexibel, maar iets duurder dan een jaarcontract.

Roaming in de EU: standaard inbegrepen, maar de voorwaarden kunnen verschillen.

Wil je snel vergelijken? Kijk dan bijvoorbeeld op onafhankelijke platforms zoals Bellen.com, die actuele overzichten bieden van alle providers.

Slim besparen: een rekenvoorbeeld

Stel: je betaalt nu €35 per maand voor een abonnement met telefoon. Als je toestel is afbetaald, maar je verlengt alsnog met een nieuw toestel, dan betaal je vaak weer tussen de €30-€50 per maand.

Bij een Sim Only-abonnement via Simyo kun je al vanaf enkele euro’s per maand terecht, afhankelijk van je gebruik. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een bundel van 400 belminuten en 6 GB data betaal je slechts een fractie van de prijs die je bij een ‘all-in’ abonnement kwijt zou zijn.

Ook andere budgetproviders bieden vergelijkbare opties. Zo heeft Ben regelmatig scherpe aanbiedingen en kun je makkelijk maandelijks opzeggen.

Conclusie: is budget altijd beter?

Niet per se. Het hangt af van jouw gebruik en wat je belangrijk vindt. Gebruik je écht veel data, reis je veel buiten de EU of wil je elk jaar het nieuwste toestel? Dan is een alles-in-één pakket misschien aantrekkelijker (al betaal je daar dus ook voor).

Maar voor de meeste gebruikers is een goedkope Sim Only bij een betrouwbare budgetprovider een slimme keuze. Je hebt controle over je kosten, geen verborgen afbetalingen én meer flexibiliteit. En zeg nou zelf: waarom zou je meer betalen dan nodig?

Fotocredits: Adobe Stock