Eerste hulp bij krassen op je telefoon

Als je telefoon volledig aan diggelen is gevallen, dan zit er maar één ding op: zelf het glas proberen te vervangen, of naar de leverancier gaan om het te laten doen. Er zijn echter ook van die vervelende krasjes die bijvoorbeeld ontstaan omdat je je telefoon in dezelfde zak hebt gestoken als je sleutels. Kleine, dunne, rotkrasjes. Als je telefoon uit de fabriek gerold kwam met screenprotector, dan heb je geluk: meestal vangen die precies dit soort krasjes goed op. Ben je niet gezegend met een screenprotector, dan kun je de onderstaande dingen proberen (en even wat geld investeren in een screenprotector dus).



Voordat we je allerlei lifehacks influisteren om die kras te fiksen, is het goed om eerst stil te staan bij de risico’s: je gaat nu dingen op je telefoon doen waar het in principe niet voor bedoeld is. De kans dat er iets misgaat, is geheel op jouw eigen risico. Ga voorzichtig te werk en overweeg bovendien eerst of het echt het experimenteren waard is, of dat het krasje eigenlijk best meevalt. Valt het niet mee? Oke, dan gaan we ervoor.

Doe om te beginnen je telefoon uit. Niet op stil, maar helemaal uit. Hij mag ook zeker niet aan het stroom zitten. Gewoon uit, dood. Haal zelfs de batterij eruit voor de zekerheid (maar doe dat alleen als het kan). Zo ga je het veiligste te werk. Als je vervolgens ook nog wat tape om de poorten van je telefoon doet, dan zit je helemaal goed en is de kans op vochtschade kleiner. En als je toch bezig bent, dan is het misschien ook wel goed om even een doekje over je telefoon te halen om hem schoon te maken.

Oke, je bent er nu klaar voor.