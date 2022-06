Een walkie-talkie-functie voor iPhone: dit is het nut ervan

Misschien deed je het vroeger met blikjes of van die plastic apparaatje van Fisher Price: een walkie-talkie is al jaren populair kinderspeelgoed, maar uiteraard heeft ook de echte variant een belangrijke functie. De hulpdiensten gebruiken ze om met elkaar te kunnen communiceren, ook wanneer bijvoorbeeld een mobiel netwerk wegvalt. Apple komt op zijn iPhone nu ook met een walkie-talkie-functie: dit is hoe dat werkt.

Walkie-talkie op iPhone Laten we eerst het verschil maken tussen een gewone walkie-talkie en de functie van iPhones. Een gewone walkie-talkie is niet afhankelijk van een netwerk zoals mobiele telefoons dat wel zijn, waardoor je via de antenne kunt communiceren via hetzelfde kanaal als een andere walkie-talkie om te kunnen spreken. Je kent het vast nog wel uit Wie is de Mol: wanneer jij op de communicatieknop drukt, hoor je niet meer wat de ander zegt. Jij bezit dan als het ware de lijn. Om die reden is ‘over’ zo’n bekende term geworden. “Collega, geef status. Over. Heb je nog iets nodig? Over. Niets nodig? Oke. Over en uit.” Die zojuist genoemde communicatieknop heet de PTT-toets, de push to talk-toets. Zoals het woord al doet vermoeden heeft het pas zin om te praten wanneer je die toets ingedrukt houdt. Doe je dat niet, dan werkt de walkie-talkie gewoon als een soort radio en hoor je wel wat andere mensen zeggen die op hun walkie-talkie op de PTT-toets duwen. Op de walkie-talkie-functie van iPhones zit ook zo’n PTT-toets. Uiteraard is het ditmaal een digitale toets, maar je moet hem indrukken om te zorgen dat de ander je hoort.

iOS 16 Apple biedt binnen het recent aangekondigde iOS 16 een API (een technisch deeltje dat ontwikkelaars aan hun code kunnen toevoegen) vrijgegeven waardoor ontwikkelaars de walkie-talkie-functie aan hun apps kunnen toevoegen. Je kunt straks binnen een app dan in real-time audioberichten sturen en ontvangen. Dat werkt dus niet zoals een voiceje binnen WhatsApp: je krijgt geen opname, je krijgt direct iemand te horen als die verbinding met je heeft en push-to-talk heeft gebruikt. Je krijgt als ontvanger een melding bovenaan in je scherm waarop je direct kan reageren of het gesprek kunt verlaten. Je hoeft je telefoon er ook niet per se voor te ontgrendelen. Bovendien zijn ook groepsgesprekken mogelijk, waardoor je bijvoorbeeld als je een spel buiten doet met een grote groep toch contact kunt houden. Het verschil met gewone telefonie is dat je dus met meerdere mensen tegelijk in een gesprek kunt zijn en dat je niet constant op de telefoonlijn hoeft te zitten.

'Over.' Is er verder een groot nut? Niet per se. Apple heeft eerder al walkie-talkie-mogelijkheden toegevoegd aan Apple Watch. Daar is natuurlijk de grap dat je dan in je ‘arm’ praat. Zoals Apple het zelf omschrijft: “Walkie-Talkie is een leuke, eenvoudige manier om verbinding te maken met een andere gebruiker met een compatibele Apple Watch.” Hoewel, er is wel een voordeel. Op Apple Watch kun je bijvoorbeeld ook alleen Bluetooth kunt gebruiken om te communiceren, of alleen wifi, wat erg handig is op plekken waar het mobiele telefoonnetwerk te wensen overlaat. In Nederland komt dat echter weinig voor. Bovendien zit niet iedereen te wachten op een telefoon die ineens begint te kwetteren, waardoor ofwel telefoneren ofwel een WhatsApp-voicebericht waarschijnlijk populairder blijft. Kun je trouwens niet wachten op deze functie? Je kunt nu ook al apps downloaden op iPhone speciaal voor dit doel, of je kunt Microsoft Teams gebruiken als walkie-talkie.