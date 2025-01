Dit zijn 5 nieuwe dingen aan de Samsung Galaxy S25 Ultra

3. Een nieuwe camera

Voorheen had de Ultra een 12 megapixel groothoeklens, maar daar is nu een 50 megapixel-exemplaar van gemaakt. Hierdoor kun je bijvoorbeeld als je niet zo heel ver van je onderwerp af kunt staan, maar het toch vrij groot is, toch het hele geheel op de foto krijgen. En dat kan nu dus met een stuk meer scherpte dan ooit tevoren op een Samsung Galaxy S.

4. Een lichter gewicht

Hoewel Samsung niet echt antwoord kon geven op de vraag hoe, heeft het ervoor gezorgd dat het toestel lichter is dan zijn voorganger. Het is 15 gram lichter geworden, waardoor hij uitkomt op een gewicht van 216 gram. In ieder geval is de accu hetzelfde gebleven, het gebruik van het lichtgewicht metaal titanium ook, maar toch is het een lichter model dan zijn voorganger.

5. Veel dunnere schermranden

De schermranden van de nieuwe Ultra zijn 15 procent smaller dan van de S24, waardoor er meer ruimte is voor het scherm. Je kunt rekenen op een schermgrootte die 0,1 inch is toegenomen. Het geeft het toestel in ieder geval een veel modernere look.

Dit zijn de vijf hardwareveranderingen die waarschijnlijk het meest opvallen, maar Samsung heeft vooral qua software veel toegevoegd. Denk aan de vele AI-mogelijkheden die we in het aankondigingsartikel bespraken, maar ook One UI 7, de upgrade van zijn besturingssysteem.