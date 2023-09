Dit is waarom je NU een refurbished iPhone moet aanschaffen

De iPhone 15 is gelanceerd en hiermee komt ook de groeiende markt voor de refurbished iPhone in de schijnwerpers te staan. Veel consumenten ruilen namelijk hun oude apparaten in, waardoor verschillende modellen, waaronder de recente iPhone 14 die slechts één jaar oud is, een tweede leven krijgen. Een grappige trend, aangezien de iPhone 14 op weinig vlakken verschilt met de nieuwe iPhone 15. Het inruilen van je toestel is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van consumenten die graag een moderne smartphone willen aanschaffen. In dit artikel duiken we hier verder op in.

De refurbished markt voor ‘oude’ iPhones

Steeds meer 'oude' iPhones belanden nu op de refurbished markt, wat aantrekkelijke mogelijkheden biedt voor klanten die op zoek zijn naar een upgrade voor hun telefoon, maar ook rekening willen houden met zowel hun uitgaven als het milieu. Hoewel de iPhone 15 nieuwe functies biedt, borduurt het toestel voornamelijk voort op technologie die al aanwezig was in eerdere iPhone-modellen. Hierdoor vormen refurbished telefoons een uitstekend alternatief voor de aanschaf van een gloednieuwe smartphone. Laten we de iPhone 15 eens met zijn voorganger(s) vergelijken.

De verschillen tussen een refurbished iPhone 14 en een nieuwe iPhone 15

De verschillen tussen de iPhone 15 en iPhone 14 (en 13) zijn eigenlijk niet zo groot. De toestellen zijn, op een paar punten na, praktisch hetzelfde. Het belangrijkste verschil dat meteen opvalt is dat de voorkant van de iPhone 15 over het nieuwe ‘Dynamic Island’ beschikt. Dit ‘eiland’ breidt zich aan beide kanten uit wanneer je een melding ontvangt en geeft een gaaf effect aan je scherm-ervaring. Daarnaast heeft de iPhone 15 een nieuwere chip, kan het foto’s met 48 megapixel schieten, is de glazen achterkant van het toestel doorgekleurd en beschikt het over een USB-C poort. Kortom, geen wereldschokkende veranderingen ten opzichte van de iPhone 14 (en 13).