Chiptekort treft ook de productie van de iPhone 13

Dat de wereld met een tekort aan computerchips kampt is geen nieuws meer. De afgelopen weken en maanden hebben met name autofabrikanten al herhaaldelijk hun productie moeten beperken of zelfs tijdelijk stil moeten leggen. En nu is ook Apple aan de beurt, zo lijkt het. Volgens Bloomberg moet de fabrikant de productiedoelstellingen voor de iPhone 13 als gevolg van het chiptekort fors naar beneden bijstellen. Dit jaar zouden wel eens zo’n 10 miljoen iPhones minder uit de fabrieken kunnen rollen dan de geplande 90 miljoen.

Chiptekort een vloek of zegen voor Apple?

Of ze er heel rouwig om zullen zijn, daar in Cupertino, is nog maar de vraag. De iPhone 13 serie kreeg in de dagen en weken na de presentatie nogal wat kritiek te verduren. Niet vernieuwend genoeg, oude technologie in een oud jasje en dergelijke. Terecht of niet, feit is wel dat deze ‘incremental iPhone update’ enkele jaren geleden gewoon als ‘iPhone 12S’ in de winkels gelegen hebben.

Omdat Apple een aantal jaren geleden al gestopt is met het presenteren van het exacte aantal iPhones dat in een weekend, week of kwartaal verkocht wordt, is het wachten op de eerstvolgende kwartaalcijfers voordat er een op cijfers gebaseerde indicatie gemaakt kan worden van het succes, of niet, van de iPhone 13. Het zou mij in ieder geval niets verbazen als daaruit blijkt dat de iPhone 13 minder hard verkoopt dan zijn voorgangers. In dat licht bezien zouden de lagere productieaantallen Apple dus weinig pijn doen. In tegendeel… geen onverkochte voorraad op de ‘planken’.