Best verkochte smartphone van 2021 ging 40 miljoen keer over de toonbank

In 2021 werden volgens de marktanalisten van Counterpoint bijna 1,4 miljard smartphones verkocht. Het leeuwendeel daarvan waren, zoals al enkele jaren, Samsung’s (273 miljoen) en Apple’s (238 miljoen). Xiaomi verkocht het afgelopen jaar 190 miljoen smartphones. Oppo en Vivo maakten de Top 5 compleet met respectievelijk 143 en 131 miljoen toestellen. Deze week hebben de analisten van Counterpoint een lijst met de tien best verkopende smartphones gepubliceerd. In die Top 10 staan maar liefst zeven iPhone modellen. Sterker nog, de vijf best verkochte smartphones waren allemaal van Apple.

iPhone 11, 12 en 13

De smartphone die volgens Counterpoint in 2021 het vaakst over de toonbank ging, was de iPhone 12. Die werd vorig jaar ruim 40,4 miljoen keer verkocht. Ofwel, net iets minder dan 3 procent van alle smartphones die over de toonbanken gingen was een iPhone 12. In de top vijf staan verder ook nog de iPhone 12 Pro Max (30,6 miljoen exemplaren), de iPhone 13 (29,2 miljoen), de iPhone 12 Pro (29 miljoen) en de iPhone 11 (27,8 miljoen). In de top tien staan, op plek 8 en 9, nog twee iPhone modellen, de iPhone SE 2020 (22,3 miljoen) en de iPhone 13 Pro Max (18 miljoen).

Op de zesde plek vinden we pas de eerste Samsung, maar niet het model dat je daar misschien zou verwachten. De best verkochte Samung, en Android, smartphone van 2021 was namelijk geen Galaxy S-series of een mid-range Galaxy A-series model (A5X). Nee, dat was de goedkope Galaxy A12. Daarvan gingen er, net als de iPhone 11, een kleine 28 miljoen over de toonbanken.