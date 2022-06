Belgische 5G veiling brengt half miljard meer op dan verwacht

De Belgische 5G frequentieveiling die op 1 juni door toezichthouder BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) gestart werd is, voor de Belgische overheid dan toch, zeer succesvol verlopen. Waar verwacht werd dat de veiling van twee 5G frequentiebanden zo’n 700 miljoen euro in het laadje van de staatskist zou opleveren, is dat uiteindelijk bijna het dubbele geworden, 1,2 miljard euro.

5G, 2G én 3G spectrum

Bij de veiling werden de 700MHz- en 3600MHz-banden in het 5G-spectrum geveild, evenals de 900MHz, 1800MHz en 2100MHz frequentiebanden van het 2G en 3G spectrum. De gekochte licenties zijn 20 jaar geldig.

De hoofdveiling voor de banden van 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz en 2100 MHz kon worden afgesloten na 99 ronden. De 900MHz-, 1800MHz- en 2100MHz-frequentiebanden worden momenteel vooral gebruikt voor 2G-, 3G- en 4G-toepassingen. De 700 MHz is een nieuwe frequentieband die voor 5Gtechnologie zal kunnen worden gebruikt. Deze frequentieband is geschikt voor het leveren van dekking over grotere gebieden en maakt ook een betere dekking binnenshuis mogelijk en is in dat opzicht interessant voor de “Internet of Things”-toepassingen.



Binnenkort is de BIPT voornemens om de volgende frequentieveiling uit te schrijven, dan voor de 1400MHz band.