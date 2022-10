​Apple verandert beleid: App Store nu veel voller met reclame

Apple heeft verschillende wijzigingen gemaakt in hoe het met zijn App Store omgaat en niet iedereen is daar even blji mee. Vooral waar het gaat om audioboeken is Spotify not amused. Toch zijn er ook wijzigingen die juist heel positief uitpakken: zo stopt Apple ook tijdelijk met reclames voor gok-apps in App Store.

Reclames in de App Store Hoewel dat zeker positief is, hangt ook daar een iets minder fijne consequentie aan: er zijn namelijk veel meer advertenties naar de appwinkel van iPhone gekomen sinds deze week. Je krijgt nu veel meer reclames van apps die je mogelijk leuk zal vinden. In eerste instantie waren dat ook veel reclames voor gok-apps, maar daar heeft Apple na veel kritiek een stokje voor gestoken. Het voordeel is wel dat je vooral reclames krijgt van een ontwikkelaar waarvan je al een app gebruikt, maar meer reclame maakt een winkel vol apps toch wat rommeliger. Bovendien heeft Apple de ontwikkelaars tuc: willen zij niet dat er bij hun spellen of op hun pagina advertenties van andere spellen staan die de gebruikers kunnen weglokken, dan moeten ze zelf diep in de buidel tasten om die advertentieruimte te kopen.

Monopolie van Apple Je kunt dat een beetje zien als iemand die zomaar een vierkante meter in je schuur claimt. Het is jouw huis, maar toch is er een gedeelte niet helemaal van jou. Plus: die andere persoon gaat ook nog reclame maken en je vrienden weglokken uit jouw huis, naar zijn huis. Niet tof, vinden veel ontwikkelaars, die nu naast de hoge vergoedingen van 30 procent op hun apps en inkopen in hun apps nog meer geld kwijt zijn aan Apple. Er is echter meer: het hele beleid van de App Store wijzigt op allerlei gebieden. Het laat wederom zien dat Apple bijna een monopolie heeft op appwinkels: in ieder geval wel op zijn eigen toestellen. Iets waar door diverse appmakers al geruime tijd tegen wordt geprotesteerd. Denk bijvoorbeeld aan de rechtszaak over Fortnite, waardoor de game al twee jaar uit de appwinkel is verdwenen.

Meta is het haasje Apple is bovendien nog strenger geworden voor bedrijven die binnen hun app advertenties gebruiken: zelfs als je daarop tikt en tot aankoop overgaat, dus bijvoorbeeld binnen Facebook of Instagram, dan worden ontwikkelaars nu verplicht om ook 30 procent van dat geld af te dragen aan Apple. Een heftige keuze, maar ja, tot nu toe kan Apple zijn monopolie redelijk vrij regeren. Meta heeft al langere tijd veel moeite met Apple’s aanpassingen in beleid. Zo is Meta 10 miljard dollar in advertentie-inkomsten kwijt doordat Apple vorig jaar besloot om een pop-up te laten verschijnen bij apps waarmee gebruikers actief wordt gevraagd of de app ze mag tracken. Iets waar mensen normaal achteloos mee akkoord gaan, omdat ze geen bladzijden vol beleid willen lezen, maar waarvan ze nu het gevraagd wordt natuurlijk aangeven: liever niet.

NFT's en audioboeken Daarnaast laat Apple met het nieuwe beleid ook een heel andere tak van sport in de kou staan: NFT’s. Als je een app maakt waarin in NFT’s wordt gehandeld, dan wordt Apple’s in-app betaalsysteem opgedrongen en ben je wederom 30 procent van je inkomsten kwijt aan Apple. NFT’s gaan de laatste tijd al iets minder lekker en er is al minder buzz, maar dit soort dingen helpen zulke marktplaatsen ook niet. En, om nog even terug te komen op Spotify en de audioboeken: Spotify heeft gezegd dat Apple de concurrentie wurgt met zijn beleid. Het zou de verbeelding van appmakers gijzelen: kortom, het is niet blij met wat de techgigant nu weer heeft bedacht. Spotify houdt het niet bij woorden: het heeft aankopen van audioboeken via de iOS App Store stilgelegd. Wil je een audioboek kopen, dan geeft Spotify aan: “Wil je luisteren? Je kunt geen audioboeken in de app kopen. We weten het, het is verre van ideaal.”

30 procent Vervolgens heb je geen idee hoe je dat boek dan wel kunt aanschaffen. Hier is het trouwens overduidelijk een monopoliepositie die Apple misbruikt: het verkoopt zelf ook audioboeken via zijn appwinkel. Echter moet Spotify van elk verkocht boek bijna een derde aan Apple afdragen, waardoor het de prijzen omhoog zou moeten doen om er zelf nog wat aan te verdienen. Maar ja, dan gaan klanten natuurlijk gewoon naar de App Store om het audioboek direct aan te schaffen. Kortom, er zijn veel veranderingen naar de App Store gekomen en misschien heb jij er niet eens zo heel veel erg in. Realiseer je echter wel waar het geld dat jij besteedt om apps te kopen, maar ook zelfs om in apps iets te kopen, altijd voor een flink deel naar Apple blijft gaan. Plus, Apple doet er alles aan om nog meer geld binnen te harken, waardoor niet alleen appmakers in een steeds moeilijkere spagaat komen te liggen, maar jij als gebruiker ook steeds meer advertenties voorgeschoteld krijgt.