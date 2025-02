Apple teaset onthulling van nieuwe iPhone-telg

Het lijkt er dus op dat Apple het op die manier wat duidelijker wil maken met de SE-toestellen. Er wordt veel anders gesuggereerd, maar er zijn veel lekken geweest die wijzen op een SE. De smartphone zou voor het eerst in de SE-geschiedenis geen homeknop meer hebben en dat wordt spannend. Veel mensen vonden juist de SE fijn door die fysieke knop, die het toestel voor bijvoorbeeld mensen met een beperking ook toegankelijker maken. Het betekent waarschijnlijk ook dat FaceID een grotere rol gaat spelen.

iPhone 16E

Verder zou er veel AI aan het toestel worden toegevoegd, maar dat laat in Europa nog even op zich wachten. De telefoon heeft qua uiterlijk iets weg van de iPhone 14 en biedt een groter scherm. Er is een USB-C-poort op het toestel aanwezig en het OLED-scherm is waarschijnlijk 6 inch met een piekhelderheid van 800 nits. De nieuwe SE is minder voor fotografiefans dan de normale iPhone, maar hij kost dan ook een stuk minder. Je krijgt een camera aan de achterzijde en die is 48 megapixel. Voorop zit een 12 megapixel selfiecamera. Het werkgeheugen is waarschijnlijk 8 GB en het opslaggeheugen 128 GB. De batterij is 3279 mAh en kan opladen op 20 Watt (draadloos 15 Watt).

Het grote vraagteken is nog wat hij kost, maar reken op een prijs rond de 500 euro. Woensdag 19 februari is het definitief: dan onthult Apple de nieuwe telg van de familie.