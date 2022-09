Apple komt met fix voor trillende en krakende camera iPhone 14

Kinderziektes in nieuwe gadgets zijn van alle tijden. Ook Apple ontkomt er zo af en toe niet aan. Afgelopen weekend bleek dat de camera van de gloednieuwe iPhone 14 Pro en Pro Max niet altijd even optimaal presteert. Met name bij gebruik in combinatie met apps zoals TikTok en Snapchat bleek de stabilisatie van de camera niet altijd goed te werken. Ook klaagden gebruikers over krakend geluid bij het opnemen van een TikTok of Snapchat video (zie video hieronder).

Fix komt nog deze maand

Niet fijn als je net (veel) meer dan duizend euro’s hebt neergeteld om als een van de eersten de nieuwste iPhone te kunnen showen. Maar, er is goed nieuws binnen nu en twee weken, deze maand dus nog, komt Apple met en fix voor deze problemen.

Op zich is het al bewonderenswaardig dat Apple zo snel na de constatering van de problemen deze ook daadwerkelijk erkent en aan een oplossing werkt. Dat meldde de fabrikant althans aan Tweakers. Het feit dat Apple de problemen gaat fixen, kan tevens als 'bewijs' gezien worden dat het probleem bij Apple ligt en niet, zoals ook gekund zou hebben, bij de betreffende apps.