Apple komt met een lockdownmodus voor doelwitten van hackers

Die mensen kunnen de lockdownmodus inschakelen, waarbij er in één keer allerlei functies uitschakelen of veranderen om het zo veilig mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan de Berichten-app, waarin documenten als bijlage worden geblokkeerd. Ook linkjes zullen daarbij niet meer automatisch worden geladen, want via linkjes maken mensen vaak misbruik van anderen.

Het gaat hierbij niet zomaar om hackers, maar om aanvallen met specialistische malware, zoals Pegasus. Dat is spionagesoftware waardoor kan worden meegekeken in de telefoons, tablets en/of Macbooks van mensen. Het gaat daarbij om mensen die vooral beroepsmatig gezien tot een kwetsbare groep behoren.

JavaScript

Als onbekende nummers FaceTimen, dan worden ze automatisch tegenghouden. Het is ook niet mogelijk om het apparaat bedraad te gebruiken wanneer hij vergrendeld is en in de browser laden websites waarschijnlijk een beetje anders, want JavaScript is uit. Alles om hackers buiten de deur te houden. Mede om die reden gooit Apple zijn bug bounty-programmabeloningen omhoog. Je kunt maximaal 2 miljoen dollar krijgen als je een zwak vindt in Lockdown.

De modus wordt niet voor iedereen beschikbaar, maar alleen voor een select gezelschap. Waarom het hiervoor kiest is onduidelijk: waarschijnlijk om meer controle te houden over de modus en de veiligheid. De nieuwe functie komt waarschijnlijk tegelijk met de nieuwe grote update van Apple’s besturingssysteem in de herfst.