Android Auto heeft nu een split-screen modus

Google heeft Android Auto vernieuwd. De nieuwe versie, waarvan de komst al eerder werd bekendgemaakt, is vanaf nu beschikbaar. Zoals altijd het geval is bij de komst van (grote) OS-updates, wordt ook deze wereldwijd gefaseerd uitgerold. Heb dus even geduld.

Meer informatie op scherm

De meest opvallende nieuwe feature is een split-screen modus. Daarmee wordt het mogelijk om meerdere apps naast elkaar te tonen op schermen in het dashboard. De nieuwe weergavemodus vervangt de statusbalk die in Android Auto getoond werd wanneer je twee apps gebruikte. Die werd dan onder in het scherm getoond, met daarop informatie van de tweede app.

De split-screen modus zorgt ervoor dat voor de tweede applicatie meer ruimte beschikbaar is om informatie op het display van de auto te tonen. Die is een functie die veel platformen van auto’s, zoals de Hyundai Ioniq5, al enige tijd bieden. Nu is dat dus ook een standaard feature van Android Auto. Bijvoorbeeld om de status van je EV-accu, de muziekspeler of andere meldingen te tonen, naast Google Maps navigatie.

Google heeft in de nieuwe versie van Android Auto de statusbalk echter niet helemaal laten verdwijnen. Die blijft onder in het scherm getoond worden, maar nu voor de weergave van recent geopende apps.