10 dingen waar je Apple Siri heel handig voor kunt gebruiken

Met de komst van AI wordt de focus op spraakassistenten groter. Sowieso hebben grote techbedrijven al jaren een grote fascinatie voor spraakassistenten, want ze kunnen heel handig zijn. Maar ze worden niet enorm veel gebruikt, terwijl dat best wat meer mag. Wist je bijvoorbeeld dat je deze 10 handige dingen kunt doen met Apple’s Siri? Misschien ken je er velen al, maar is dit net even die reminder om het toch eens een weekje wat vaker te gebruiken en te zien of het je misschien toch bevalt.

1. Wekkers zetten

Ligt je telefoon in de lader, maar is je stopcoontact niet op je nachtkastje? Als je je pas in bed bedenkt dat je de wekker nog moet zetten, dan zeg je gewoon: ‘Hey Siri, zet de wekker voor 7 uur.’ Op die manier kun je ook een kookwekkertje zetten, terwijl je in een pan staat te roeren en je handen dus even niet kunt gebruiken. Het is heel basic, maar echt handig.

2. Valuta omrekenen

Je staat in een winkel in Londen en je wil toch even weten hoe veel geld je kwijt bent aan die milkshake bij Harrod’s. We kunnen je nu al vertellen dat het veel is, maar als je specifiek de ponden wil omrekenen naar euro’s, dan hoef je het aan Siri maar te vragen. ‘Hoeveel euro is 18 pond?’

3. Films opzoeken

Wil je naar de bios maar wil je even horen wat er draait? Dat kan Siri je gewoon vertellen. ‘Siri, welke films draaien er?’ is de vraag die de slimme assistent je laat vertellen dat je nu Fall Guy, Bad Boys en Furiosa draaien. Je hoeft dan niet helemaal naar de app te gaan.

4. Je helderheid aanpassen

Je hebt soms iets te enthousiast je helderheid naar beneden gezet en je telefoon is dan zo donker dat je even niet meer weet hoe je je scherm weer terugtovert. Je kunt gewoon Siri vragen om de helderheid aan te passen: “Hey Siri, zet helderheid op 80 procent” en je kunt alles weer goed zien op je scherm.

5. Openingstijden checken

Het is zondag, je bent een kast in elkaar aan het zetten en je merkt dat je een bepaald boutje mist. Even checken of de plaatselijke Gamma nog open is? Vraag het al klussend aan Siri: “Siri, hoe laat gaat Gamma in Appingedam dicht?” (of ‘Wat zijn de openingstijden van Gamma in Appingedam?”)

6. Onthouden waar je auto staat

Ga je ergens parkeren, maar vergeet je altijd waar je auto staat? Geen probleem, Siri onthoudt het wel voor je. Je kunt Siri vragen ‘Onthoud waar ik mijn auto heb geparkeerd’ nadat je ergens heen bent genavigeerd en je kunt je bolide heel eenvoudig weer vinden.

7. Een dobbelsteen gooien

Siri kan een dobbelsteen gooien, of twee. Je zegt gewoon: ‘Hey Siri, gooi een dobbelsteen’. Je kunt Siri ook een muntje laten opgooien, mocht je willen bepalen wie vandaag het huisvuil moet wegbrengen.

8. De tijd weten in het buitenland

Is er iemand op vakantie in Maleisië en wil je weten of je diegene niet wakker belt? Je kunt vragen “Hey Siri, hoe laat is het nu in Maleisië?” en de slimme assistent dreunt het zo voor je op.

9. Shazammen

Iedereen denkt wel dat de app Shazam nodig is als je liedjes wil herkennen, maar als je in de kroeg bent en een leuk nummer hoort, of op de radio in de wachtkamer bij de tandarts, dan hoef je alleen maar aan Siri te vragen: “Welk liedje speelt er af?” en Siri vertelt het je.

10. Vraag het Siri

Je kunt Siri zelf ook vragen wat je Siri kan vragen: wel zo handig. Vraag gewoon aan Siri wat je allemaal met Siri kunt. Is het een slimme assistent of niet?