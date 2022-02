Trek in een BigMac? De plannen van McDonalds in het metaverse

McDonalds gaat stappen zetten in het metaverse. Dat hadden we al kunnen voorspellen, want McDonald’s probeert meestal snel op nieuwe trends in te springen. Ook plaatste het laatst al een grapje op zijn Twitter-account toen de Bitcoin er niet zo goed voorstond.

McDonald's gaat daarnaast iets doen met NFT’s, video’s en audiobestanden. Daarnaast zijn er veel virtuele objecten aangevraagd, waardoor we nu al een dikke vette BigMac voor ons zien in het metaverse. Al is dat misschien helemaal fout, want het is nog steeds bezig zijn geel-rode imago aan te passen naar een wat groener imago. Uit de documenten blijkt dan ook dat het vooral iets wil doen met het McCafé-gedeelte van de restaurantketen. Wil McDonald’s de Starbucks van het metaverse worden?

De fastfoodketen, die inmiddels vooral bekend wil staan als een ‘goodfoodketen’, heeft meerdere handelsmerken geregistreerd die alles te maken hebben met het metaverse. McDo deed 10 aanvragen, waaronder het maken van een virtueel restaurant met virtuele én echte goederen, maar ook het gebruiken van een digitaal restaurant met thuisbezorging, iets wat we in Nederland pas sinds een paar jaar kennen van de echte wereld-McDonald’s.

Haantje de voorste

Eén ding is zeker: hoe abstract het metaverse voor veel mensen nog is, het is wel iets waarvan bedrijven denken: we kunnen maar beter vroeg beginnen en de eerste zijn, dan dat een concurrent ermee vandoor gaat. Zo horen we de laatste tijd ook het ene na het andere modemerk plannen bekendmaken voor in de nieuwe manier van internetten: H&M en Zara zijn hier voorbeelden van.

Dat is ook te merken aan het aantal handelsmerken en patenten die worden vastgelegd: het ene na het andere bedrijf doet zijn best om zoveel mogelijk vast te leggen, zodat ze hier zelf op een bepaald moment iets mee kunnen doen of om simpelweg te zorgen dat de concurrentie er niet met dat idee vandoor kan gaan. McDonald’s lijkt wel heel duidelijke plannen te hebben om er zelf iets mee te gaan doen, al heeft het nog geen officiële aankondigingen gedaan.