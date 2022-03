HTC komt met eigen metaverse genaamd Viverse

HTC was redelijk van de aardbodem verdwenen als het om smartphones gaat, maar het wil een comeback maken. Dat doet het door een toestel te introduceren dat ook iets met het metaverse doet. Sowieso is HTC goed bezig met het metaverse, want het heeft zijn eigen Viverse geïntroduceerd.

HTC is misschien niet meer zo groot in telefonie, maar als het gaat om virtual reality, dan is het nog steeds een grote speler. Het heeft een VR-bril genaamd HTC Vive die enorm goed wordt beoordeeld. Een bril die vooral wordt gebruikt voor gaming, maar waarmee HTC grootse plannen heeft. Plannen in de vorm van het Viverse. Het is een samentrekking van HTC Vive en het metaverse. Ook hierin is het bedrijf nog niet heel uitgebreid in zijn informatie, maar op de beurs Mobile World Congress in Barcelona konden bezoekers wel plaatsnemen in een soort holo-VR-auto-ervaring.

Het toestel wordt volgens DigiTimes (die sprak met HTC-manager Charles Huang) aangekondigd in april en het zou allerlei snufjes hebben voor het metaverse. Er zijn nog geen details bekend, maar het is een opvallende aankondiging. Zoveel horen we namelijk tot dusver nog niet over smartphoneleveranciers en het metaverse. Bovendien komt HTC goed beslagen ten ijs als het om virtual reality gaat.

Viverse

Viverse is de HTC-plek binnen het metaverse, dat je onder andere als hub moet kunnen gebruiken naar andere virtual reality-universums. Daarbij komt ook een VR-gebaseerde webbrowser en -niet geheel onbelangrijk en nog weinig gehoord- een tool waarmee ouders en docenten meer inbreng krijgen over wat jongeren en kinderen kunnen doen in virtual reality. We weten dat er zelfs nu in de virtuele wereld al regelmatig mensen worden lastiggevallen, dus Vive Guardian is dan geen overbodige luxe.

HTC zegt: "Viverse is het volgende hoofdstuk van onze VIVE Reality-visie. Viverse biedt naadloze ervaringen, bereikbaar op elk apparaat, overal, en wordt mogelijk gemaakt door de virtuele en augmented reality, high-speed connectiviteit, AI en blockchain-technologieën waarin HTC al enkele jaren heeft geïnvesteerd.” Op dit moment is Viverse nog niet voor het grote publiek toegankelijk en wanneer dat wel gebeurt, dat is nog onbekend.