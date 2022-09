De NFT van PostNL is gearriveerd: zo ziet hij eruit

Een waterbuffel (die veelvuldig voor een stier wordt aangezien), een Nederlandse vlag en tulpen: als een bedrijf als PostNL een NFT-zegel maakt, dan is dat er niet eentje met onze koning erop. Wel lekker Hollands en zelfs zonder de bekende oranje PostNL-kleuren. De NFT is vandaag in de voorverkoop gegaan en meer dan 3.000 mensen stonden in de rij om zo’n non-fungible token te bemachtigen.

NFT PostNL Voor een postzegel is hij duur, maar voor een NFT is het een koopje: PostNL’s non-fungible token kost je 9,05 euro. Wat je daarvoor krijgt is een papieren postzegel met een digitale variant (waarvan de NFT je het unieke eigendom geeft over de digitale postzegel. Een nieuwe manier van postzegels verzamelen, die vanmorgen bij livegang duizenden mensen trok. De NFT is in de vorm van een betaalpasje, waardoor je hem zo in je portemonnee kunt schuiven. Aan de eerste kant zit de papieren postzegel met een QR-code. Die QR-code toont de kleur van de digitale variant van de NFT (er zijn vijf kleuren), terwijl de andere zijde een lijst met wachtwoorden bevat. Hiermee kun je je NFT eventueel overdragen als dat nodig is. Een NFT is immers normaliter niets meer dan een digitaal eigendomsbewijs van een digitaal object. Dat PostNL met codes komt die op de fysieke postzegel staan, dat is om fraude tegen te gaan.

Postzegels verzamelen PostNL is dit initiatief gestart met een organisatie die al eerder succesvol een postzegel-NFT lanceerde: de Oostenrijkse Post. De NFT is dan ook gemaakt door David Gruber, een Oostenrijkse ontwerper. Er zijn twee versies van de waterbuffel: die van Nederland is niet hetzelfde als die van Oostenrijk. In Oostenrijk komt de NFT op hetzelfde moment uit als de Nederlandse. Nóg weer een reden om NFT-postzegels te gaan verzamelen dus. Aan de andere kant: er zijn ook redenen om het helemaal niet te doen. De NFT-markt gaat namelijk niet heel lekker momenteel. Veel mensen denken dat het bij de opstartfase van dit jonge concept hoort: maar er zijn anderen die beweren dat het misschien wel eens over is met de NFT-hype en ze zelfs langzaam verdwijnen. PostNL had echter wel een wachtrij van een half uur toen het zijn voorverkoop vanmorgen opengooide, dus er zijn zeker mensen die nog niet klaar zijn met de blockchain-tokens.

Blockchain Die mensen hebben allemaal een Metamask-wallet, want daarmee koop je de NFT. De fysieke versie wordt later opgestuurd en dat verklaart ook die 9,05 euro: dat is namelijk precies wat een zegel kost voor aangetekende post. De verwachting is dat de postzegels aanzienlijk meer waard zullen worden, maar uiteraard is dit altijd slechts speculatie. De PostNL NFT verschijnt 22 september, maar kan nu dus al worden vooruitbesteld. Als ze eenmaal uit zijn, mag je er maximaal 25 bestellen.